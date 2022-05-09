中國外交部萬字報告 轟美「民主」是幌子
中國外交部7日發布1.3萬字報告，細數美國民主基金會（NED）30多年事蹟，稱其打著「促進民主」幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力，是美國政府的「白手套」。新華社再以英語主播脫口秀形式，批評美國「能偷、能騙、能撒謊」，建國245年就打了228年的仗。北京以一連串攻勢，再對美國的民主展開批判。
法治日報報導，1983年，在時任美國總統等人推動下，帶有跨黨派、非盈利性機構色彩的NED成立。
外交部「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」清單指出，NED有四個核心受讓機構：美國國際事務民主協會和美國國際共和研究所，主要負責扶植當地政治團體；美國國際勞工團結中心，主要負責推動工會組織和工人運動；國際私營企業中心，主要負責拉攏私營企業。
清單說明，通過這四個組織，NED成為世界各地分裂暴亂、顏色革命、政治危機、謊言謠言、價值滲透的幕後黑手，罪惡事實罄竹難書。
清單稱，歷史上，蘇聯解體、格魯吉亞玫瑰革命、烏克蘭橙色革命以及阿拉伯之春等美國煽動和策畫的顏色革命背後均可見NED的身影。NED還在目標國家長期滲透，培植當地反政府勢力，不斷激化社會矛盾，將黑手伸向他國內部事務。
清單指出，中國一直是NED滲透顛覆活動的重點目標之一。NED每年投入巨額資金開展反華項目，企圖煽動疆獨、港獨、藏獨等。2020年NED官網公開數據顯示，NED在一年中向與中國有關的69個項目提供1000多萬美元，妄圖推動各類危害中國政治社會穩定的活動落地。此外，NED還炮製虛假信息，炒作反政府言論；資助活動和學術項目，搞意識形態滲透。
清單強調，長期以來，美國將民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，干涉別國內政，造成災難性後果。當今世界，和平與發展是時代主題，國際關係民主化的潮流不可阻擋。任何以民主為名干涉別國內政的圖謀都不得人心、注定失敗。
另外，新華社8日發表了「美國戰爭謊言大型翻車現場」脫口秀視頻，英語雙主播王迪邇、鄭錦強以講、演方式盤點美國謊言。稱美國建國歷史245年，但各種打仗的時間卻達到228年；為了發動戰爭，美國可謂能偷、能騙、能撒謊。總是標榜自己為了拯救其他國家的自由、民主而戰，實則是為了石油等能源利益。
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