中國外交部萬字報告 轟美「民主」是幌子

新華社8日以雙英文主播方式，批評美國以民主之名在世界多地挑起戰爭，實則為了石油利益。（取材自新華社微信號）

中國外交部7日發布1.3萬字報告，細數美國民主基金會（NED）30多年事蹟，稱其打著「促進民主」幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力，是美國政府的「白手套」。新華社再以英語主播脫口秀形式，批評美國「能偷、能騙、能撒謊」，建國245年就打了228年的仗。北京 以一連串攻勢，再對美國的民主展開批判。

法治日報報導，1983年，在時任美國總統等人推動下，帶有跨黨派、非盈利性機構色彩的NED成立。

外交部「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」清單指出，NED有四個核心受讓機構：美國國際事務民主協會和美國國際共和研究所，主要負責扶植當地政治團體；美國國際勞工團結中心，主要負責推動工會組織和工人運動；國際私營企業中心，主要負責拉攏私營企業。

清單說明，通過這四個組織，NED成為世界各地分裂暴亂、顏色革命、政治危機、謊言謠言、價值滲透的幕後黑手，罪惡事實罄竹難書。

清單稱，歷史上，蘇聯解體、格魯吉亞玫瑰革命、烏克蘭 橙色革命以及阿拉伯之春等美國煽動和策畫的顏色革命背後均可見NED的身影。NED還在目標國家長期滲透，培植當地反政府勢力，不斷激化社會矛盾，將黑手伸向他國內部事務。

清單指出，中國一直是NED滲透顛覆活動的重點目標之一。NED每年投入巨額資金開展反華項目，企圖煽動疆獨、港獨、藏獨等。2020年NED官網公開數據顯示，NED在一年中向與中國有關的69個項目提供1000多萬美元，妄圖推動各類危害中國政治社會穩定的活動落地。此外，NED還炮製虛假信息，炒作反政府言論；資助活動和學術項目，搞意識形態滲透。

清單強調，長期以來，美國將民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，干涉別國內政，造成災難性後果。當今世界，和平與發展是時代主題，國際關係民主化的潮流不可阻擋。任何以民主為名干涉別國內政的圖謀都不得人心、注定失敗。

另外，新華社8日發表了「美國戰爭謊言大型翻車現場」脫口秀視頻，英語雙主播王迪邇、鄭錦強以講、演方式盤點美國謊言。稱美國建國歷史245年，但各種打仗的時間卻達到228年；為了發動戰爭，美國可謂能偷、能騙、能撒謊。總是標榜自己為了拯救其他國家的自由、民主而戰，實則是為了石油 等能源利益。