炸館事件23周年 中使館鋪滿鮮花 緬懷3罹難中國記者

塞爾維亞政府官員和中國駐塞爾維亞大使館工作人員7日前往中國駐南斯拉夫聯盟大使館舊址，憑弔在1999年使館被炸事件中犧牲的邵雲環、許杏虎和朱穎三位烈士。 （新華社）

1999年5月8日，美軍對中國駐南斯拉夫聯盟大使館 發動導彈襲擊，數十人炸傷，三名在使館的中國記者罹難。「炸館事件」震驚全世界，23年後，中國駐塞爾維亞大使館人員在貝爾格萊德的舊址紀念碑默哀。當年被炸的中國大使館前，現在擺滿了鮮花。自媒體人「牛彈琴」談起此事，激動地說「23年前的今天，我們中國人永遠不會忘記」。

來源：YouTube

2016年6月17日，中國政府在貝爾格萊德的大使館舊址上豎立了紀念碑，上頭用中文、塞爾維亞文和英文三種文字鐫刻著「緬懷烈士珍愛和平」，謹以此紀念在北約轟炸中華人 民共和國駐南斯拉夫聯盟共和國大使館中犧牲的邵雲環、許杏虎、朱穎烈士。

5月7日現場悼念中，塞爾維亞內務部長武林感慨表示，塞爾維亞不會忘記中國同胞的犧牲，「每年春天我們都會來到這裡悼念他們。他們在最艱難的時刻選擇同我們站在一起，患難與共並獻出了寶貴的生命，我們會永遠懷念他們」。 中國駐塞爾維亞大使館工作人員7日在位於貝爾格萊德的中國駐南斯拉夫聯盟大使館舊址紀念碑默哀。 （新華社）

曾為新華社駐外記者的自媒體人「牛彈琴」當年緊急參與編寫一本「中國不可欺」的書籍。他回憶起當年，沉重地表示「這是中國國際新聞史上最黑暗的一天」。20多年前的文字有些稚嫩，但忍不住再度翻開這本書，往事歷歷在目，令他再度熱淚盈眶。

這本書的序言是當時的新華社領導高秋福寫的，他的第一句就是：「滿含悲憤的淚水翻閱這本書稿，心情難以平靜…。」

「牛彈琴」記得，他一位眼睛有病疾的師長，當時就坐在辦公室的沙發上，突然淚水忍不住地溢出。這樣的哀傷，同時傳染給辦公室的同事。在當時新華社大廈一樓設立的邵雲環靈堂，很多人邊鞠躬邊哭泣。

「炸館事件」引發中國人的憤怒，接下來幾天，在美國駐中國大使館外，群情激憤，人們發出吶喊。

「牛彈琴」說，銀河號事件、炸館事件、南海撞機事件，是改革開放後最讓中國人屈辱和痛心的三大事件。尤其是後面兩件，中國人更付出了生命的代價。炸館事件，更凸顯了北約的野蠻和傲慢。

他指出，「5月8日」，中國人將永遠銘記這一天，中國的新聞界將永遠銘記這一天。這一天，三名優秀的中國記者的心臟永遠停止了跳動，他們死在了以美國為首的北約野蠻的襲擊中，而地點，竟然是中華人民共和國駐南斯拉夫聯盟的大使館。