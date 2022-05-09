炸館事件23周年 中使館鋪滿鮮花 緬懷3罹難中國記者
1999年5月8日，美軍對中國駐南斯拉夫聯盟大使館發動導彈襲擊，數十人炸傷，三名在使館的中國記者罹難。「炸館事件」震驚全世界，23年後，中國駐塞爾維亞大使館人員在貝爾格萊德的舊址紀念碑默哀。當年被炸的中國大使館前，現在擺滿了鮮花。自媒體人「牛彈琴」談起此事，激動地說「23年前的今天，我們中國人永遠不會忘記」。
來源：YouTube
2016年6月17日，中國政府在貝爾格萊德的大使館舊址上豎立了紀念碑，上頭用中文、塞爾維亞文和英文三種文字鐫刻著「緬懷烈士珍愛和平」，謹以此紀念在北約轟炸中華人民共和國駐南斯拉夫聯盟共和國大使館中犧牲的邵雲環、許杏虎、朱穎烈士。
5月7日現場悼念中，塞爾維亞內務部長武林感慨表示，塞爾維亞不會忘記中國同胞的犧牲，「每年春天我們都會來到這裡悼念他們。他們在最艱難的時刻選擇同我們站在一起，患難與共並獻出了寶貴的生命，我們會永遠懷念他們」。
曾為新華社駐外記者的自媒體人「牛彈琴」當年緊急參與編寫一本「中國不可欺」的書籍。他回憶起當年，沉重地表示「這是中國國際新聞史上最黑暗的一天」。20多年前的文字有些稚嫩，但忍不住再度翻開這本書，往事歷歷在目，令他再度熱淚盈眶。
這本書的序言是當時的新華社領導高秋福寫的，他的第一句就是：「滿含悲憤的淚水翻閱這本書稿，心情難以平靜…。」
「牛彈琴」記得，他一位眼睛有病疾的師長，當時就坐在辦公室的沙發上，突然淚水忍不住地溢出。這樣的哀傷，同時傳染給辦公室的同事。在當時新華社大廈一樓設立的邵雲環靈堂，很多人邊鞠躬邊哭泣。
「炸館事件」引發中國人的憤怒，接下來幾天，在美國駐中國大使館外，群情激憤，人們發出吶喊。
「牛彈琴」說，銀河號事件、炸館事件、南海撞機事件，是改革開放後最讓中國人屈辱和痛心的三大事件。尤其是後面兩件，中國人更付出了生命的代價。炸館事件，更凸顯了北約的野蠻和傲慢。
他指出，「5月8日」，中國人將永遠銘記這一天，中國的新聞界將永遠銘記這一天。這一天，三名優秀的中國記者的心臟永遠停止了跳動，他們死在了以美國為首的北約野蠻的襲擊中，而地點，竟然是中華人民共和國駐南斯拉夫聯盟的大使館。
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