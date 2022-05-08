我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

中國副外長：美國搞亞太版北約東擴 恐把亞太推入火坑

中國新聞組／北京8日電
美軍第七艦隊核動力航空母艦林肯號近日在西太平洋活動。 （美聯社）
美軍第七艦隊核動力航空母艦林肯號近日在西太平洋活動。 （美聯社）

中國航母遼寧艦近日率歷來最龐大的編隊赴西太平洋演練，同時間，美國雷根號及林肯號航母都在西太平洋活動，中國副外長樂玉成在一個公開演講中，指控美國近來不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種小圈子，是搞「亞太版北約東擴」，恐會把亞太推入火坑。

外交部網站消息，在6日舉行的「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」上，樂玉成表示，亞太是和平穩定的高地、合作發展的熱土，這不是哪個國家的施捨，而是地區國家共同努力的結果。

樂玉成在會上指出，近來有些人呼籲需建立「全球性北約」，北約也在頻繁介入亞太事務，這不能不令地區國家擔憂。「我們不能允許陣營對抗在亞太地區重演，不能允許個別國家為一己私利將亞太拖入戰火，不能允許本地區中小國家淪為霸權的工具乃至犧牲品」。

樂玉成批評美國推行所謂「印太戰略」，揚言如果改變不了中國的體制，就要重塑中國的周邊戰略環境。美不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種小圈子，甚至在台灣問題上大做文章、試探紅線，這「不是亞太版北約東擴又是什麽？」

針對美國等西方國家對中國、俄國的制裁，樂玉成指出，美制裁已超過上萬項，全球每10個國家中就有一國受到美制裁，「受此影響，全球糧食、能源、金融、供應鏈等多重危機顯現，國際政治、經濟、安全秩序危機四伏，和平與發展的時代主題面臨前所未有的嚴峻挑戰」。

樂玉成強調，北京歷來奉行獨立自主的和平外交政策，堅持「根據事情的是非曲直、青紅皂白確定自己的立場，不跟風、不隨大流、不人云亦云」。

對於美國官員近期稱若中共侵台、美國準備實施制裁，樂玉成回擊，「我堅信中國不會被嚇倒，新中國成立70多年，我們什麼樣的大風大浪沒見過」，他說，「正告台灣當局，兩岸統一是正道，挾洋謀獨是死路。中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程。」

中國航母「遼寧號」近期駛往太平洋，共八艘艦艇是近年來最大規模的編隊。（路透）
中國航母「遼寧號」近期駛往太平洋，共八艘艦艇是近年來最大規模的編隊。（路透）

肌肉 北京 遼寧艦

上一則

封殺「網紅兒童」 廣電總局禁未成年人參與直播打賞

下一則

香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改

延伸閱讀

移民不足致勞動力短缺 各行業搶人 房價也上漲

移民不足致勞動力短缺 各行業搶人 房價也上漲
美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向
俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用

俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用
俄烏戰爭座談 專家：核武威脅非常高

俄烏戰爭座談 專家：核武威脅非常高

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男