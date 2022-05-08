中國副外長：美國搞亞太版北約東擴 恐把亞太推入火坑

美軍第七艦隊核動力航空母艦林肯號近日在西太平洋活動。 （美聯社）

中國航母遼寧艦 近日率歷來最龐大的編隊赴西太平洋演練，同時間，美國雷根號及林肯號航母都在西太平洋活動，中國副外長樂玉成在一個公開演講中，指控美國近來不斷在中國家門口「秀肌肉 」，拼湊各種小圈子，是搞「亞太版北約東擴」，恐會把亞太推入火坑。

外交部網站消息，在6日舉行的「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」上，樂玉成表示，亞太是和平穩定的高地、合作發展的熱土，這不是哪個國家的施捨，而是地區國家共同努力的結果。

樂玉成在會上指出，近來有些人呼籲需建立「全球性北約」，北約也在頻繁介入亞太事務，這不能不令地區國家擔憂。「我們不能允許陣營對抗在亞太地區重演，不能允許個別國家為一己私利將亞太拖入戰火，不能允許本地區中小國家淪為霸權的工具乃至犧牲品」。

樂玉成批評美國推行所謂「印太戰略」，揚言如果改變不了中國的體制，就要重塑中國的周邊戰略環境。美不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊各種小圈子，甚至在台灣問題上大做文章、試探紅線，這「不是亞太版北約東擴又是什麽？」

針對美國等西方國家對中國、俄國的制裁，樂玉成指出，美制裁已超過上萬項，全球每10個國家中就有一國受到美制裁，「受此影響，全球糧食、能源、金融、供應鏈等多重危機顯現，國際政治、經濟、安全秩序危機四伏，和平與發展的時代主題面臨前所未有的嚴峻挑戰」。

樂玉成強調，北京 歷來奉行獨立自主的和平外交政策，堅持「根據事情的是非曲直、青紅皂白確定自己的立場，不跟風、不隨大流、不人云亦云」。

對於美國官員近期稱若中共侵台、美國準備實施制裁，樂玉成回擊，「我堅信中國不會被嚇倒，新中國成立70多年，我們什麼樣的大風大浪沒見過」，他說，「正告台灣當局，兩岸統一是正道，挾洋謀獨是死路。中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程。」