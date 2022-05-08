美第7艦隊司令：關注中國擴軍、俄國動向

美國第七艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯密切關注中國擴軍及俄在太平洋動向。(美聯社資料照片)

中國在亞太地區軍力增長，美國第七艦隊指揮官湯瑪斯密切關注中國擴軍及俄在太平洋動向，認為美日等同盟國、相同理念國有必要合作加強威攝力。此外，澳洲 、索羅門群島再談中索安全協議，兩國外長確認，澳洲仍是索羅門群島首選的安全夥伴，而且重申索國不會允許中國在當地建立軍事基地。

美國第七艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯日前向產經新聞表示，擔憂中國擴軍，且軍力不透明。對於美國總統拜登 與中國國家主席習近平等領袖、部長等保持協商一事，他認為，中美關係雖緊張，但透過溝通找到共識也是很重要的。

第七艦隊是負責美軍在西太平洋及印度洋的海上行動。湯瑪斯強調，很關注俄羅斯 侵略烏克蘭一事，因為俄羅斯是大國，在太平洋一側也擁有艦隊，所以第七艦隊抱持警戒，有信心做好監視在太平洋方面的俄羅斯艦隊的任務。

美國之音報導，由於中國與索羅門群島簽署的安全框架協議引發的關切揮之不去，澳洲、索羅門群島兩國外長再次就這項安全協議展開對話，這也是中索簽署協議後，兩國外長首次就這個議題舉行面對面的磋商。

澳洲外長潘恩7日表示，她在索羅門群島外交和外貿部長馬內萊過境澳洲布里斯班機場時與之舉行會晤。「澳洲始終如一並且清楚地表明我們尊重索羅門群島的主權決定，但是我們也一再表達對所國與中國安全協議的嚴重關切，包括對缺乏透明度的關切」。

會後聲明表示，兩國外長還確認，澳洲仍然是索國首選的安全夥伴，而且索羅門群島不會在距澳洲東北海岸不到2000公里的地方允許建立一個外國軍事基地。

另外，據港媒報導，位於廣州的黃埔文冲造船廠日前公開招標，擬購買超高強度的結構鋼，並註明交貨日期是5月20日。此舉引發諸多中國軍事觀察家揣測，解放軍將打造艦身更大、速度更快的護衛艦，以配合即將完工的第三艘航空母艦。