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消除資安疑慮 中令各機關改用國產電腦

記者黃雅慧、吳凱中、編譯洪啟原／綜合報導
彭博資訊引述消息人士報導，中國下令中央政府機關、國營企業及政府相關企業或事業單位，將目前使用的外國品牌電腦更換為中製設備。（美聯社）
彭博資訊引述消息人士報導，中國下令中央政府機關、國營企業及政府相關企業或事業單位，將目前使用的外國品牌電腦更換為中製設備。（美聯社）

根據彭博報導，基於資安考量，中國官方要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等全面改採中國國產設備，是北京在敏感機構內排除關鍵海外技術的最強力措施。受到相關訊息激勵，國產軟硬體商包括聯想和浪潮6日股價一飛沖天，金山軟體大漲，中國軟體直線漲停。

針對官方命令政府機構及國家支持企業，兩年內必須以國貨取代外國品牌個人電腦（PC），衝擊惠普、戴爾等商用市場業務。台灣代工鏈英業達、緯創、廣達等都不評論；PC業界人士透露，官方單位採用本土品牌以聯想居多，就算全部採用中商PC，對惠普、戴爾及相關供應鏈影響也不大。

彭博報導，該項替換工作擴大至各地政府機關、機構和企事業單位等。涉及更換的電腦設備數量至少有5000萬台，全部替換工作預計兩年內完成。此舉反映北京對資安擔憂日益增加，力挺本土軟硬體的信心。

受惠政策與市場支持，中國品牌聯想、華為和浪潮集團已躋身全球最大PC和伺服器製造商行列。軟體開發商金山軟件和中標軟件也快速崛起，直追微軟和Adobe等大廠。

中國先前就鼓勵採用本土品牌，也會將部分外商產品排除在政府採購清單外。惠普和微軟等國際業者則在中國成立合資公司爭取訂單。但本地軟硬體研發能力限制、部分零組件也依賴外商，例如浪潮、聯想等產品內仍須採用英特爾或超微的處理器。

報導援引知情人士說法稱，政府最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟體，不包含處理器等零組件。例如用Linux作業系統取代微軟視窗，中標軟件是Linux作業系統主要供應商之一。包括國有媒體和網絡安全部門在內的一些機構可望以「特別許可」方式採購外國設備，但未來這種許可制度也可能會收緊。

先前中金公司預測「IT國產化」在省市級以上政府部門於2020至2022年開展。今年開始會在各大行業比如金融、電信落實，並擴大到鄉縣級政府部門事業單位，影響的個人電腦總量估算在1500萬台左右。

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