我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

3個特別 王岐山出席南韓尹錫悅就職拍板

中國新聞組／北京7日電
南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照片）
南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照片）

中國外交部發言人趙立堅6日宣布國家副主席王岐山將率團赴南韓，出席10日舉行的尹錫悅總統就職儀式。由於「規格超過往屆」，鋒頭甚至蓋過美國副總統賀錦麗先生任德龍率團赴韓的消息。分析指出，王岐山此行有三個特別之處，並向南韓當局傳達北京打「北韓牌」的功效。

綜合媒體報導，王岐山熟悉北韓事務，中國藉此向南韓表示，良好的中韓關係，將有助於兩韓溝通。據「政知道」分析指出，北京此次的「高規格」安排，則有三個特別之處：第一是王岐山獲「新身分」--國家主席習近平特別代表。據了解，兩年多以來，以中國國家主席特別代表或特使身分外訪的官員並不多。

第二是特別是，赴他國出席國家元首就職相關儀式的國家主席特使，多以副國級官員為主，而王岐山則是正國級。中韓關係則是王岐山此次南韓之行的第三個特別之處。今年是中韓建交30周年，也是「中韓文化交流年」。王岐山此行將強化「中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴」。

以往南韓總統就職，北京都是派出副總理級別官員擔任特使，像是2013年朴槿惠就職時的國務院副總理劉延東，2008年李明博就職時的國務委員唐家璇。

南韓總統就職籌委會主委朴柱宣強調，王岐山是習近平的左右手，率團出席表達出中方希望強化雙方連結的意願。由於尹錫悅被視為立場親美和日的「保守派」，韓媒分析，在南韓新政府重視韓美同盟和韓美日合作的情況下，中方此舉意在加強與南韓的關係。

曾在2012至2017年擔任中共中央政治局常委的王岐山，在中共19大後並未退休，反而以普通黨員身分當選國家副主席，經常被外界稱為政治局的「第8常委」。王岐山過去經常代表習近平出席和北韓相關的外交活動，熟悉北韓事務。

南韓 北韓 北京

上一則

東鐵「烏蠅頭」退役 鐵路迷湧月台送別

下一則

消除資安疑慮 中令各機關改用國產電腦

延伸閱讀

堅持清零 習：堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策言行鬥爭

堅持清零 習：堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策言行鬥爭
上海新增感染者續降 市委強調「打贏大上海保衛戰」

上海新增感染者續降 市委強調「打贏大上海保衛戰」
習近平重申「動態清零」 指放鬆必出現大量重症和病亡

習近平重申「動態清零」 指放鬆必出現大量重症和病亡
南韓總統將就職 王岐山料出席 規格高於往屆

南韓總統將就職 王岐山料出席 規格高於往屆

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45
宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

2022-05-03 22:00

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增