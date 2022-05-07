3個特別 王岐山出席南韓尹錫悅就職拍板

南韓總統就職典禮籌備委員會6日公布外國貴賓名單，中國國家副主席王岐山在名單之列，規格為歷屆以來最高。（路透資料照片）

中國外交部發言人趙立堅6日宣布國家副主席王岐山將率團赴南韓 ，出席10日舉行的尹錫悅總統就職儀式。由於「規格超過往屆」，鋒頭甚至蓋過美國副總統賀錦麗先生任德龍率團赴韓的消息。分析指出，王岐山此行有三個特別之處，並向南韓當局傳達北京 打「北韓 牌」的功效。

綜合媒體報導，王岐山熟悉北韓事務，中國藉此向南韓表示，良好的中韓關係，將有助於兩韓溝通。據「政知道」分析指出，北京此次的「高規格」安排，則有三個特別之處：第一是王岐山獲「新身分」--國家主席習近平特別代表。據了解，兩年多以來，以中國國家主席特別代表或特使身分外訪的官員並不多。

第二是特別是，赴他國出席國家元首就職相關儀式的國家主席特使，多以副國級官員為主，而王岐山則是正國級。中韓關係則是王岐山此次南韓之行的第三個特別之處。今年是中韓建交30周年，也是「中韓文化交流年」。王岐山此行將強化「中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴」。

以往南韓總統就職，北京都是派出副總理級別官員擔任特使，像是2013年朴槿惠就職時的國務院副總理劉延東，2008年李明博就職時的國務委員唐家璇。

南韓總統就職籌委會主委朴柱宣強調，王岐山是習近平的左右手，率團出席表達出中方希望強化雙方連結的意願。由於尹錫悅被視為立場親美和日的「保守派」，韓媒分析，在南韓新政府重視韓美同盟和韓美日合作的情況下，中方此舉意在加強與南韓的關係。

曾在2012至2017年擔任中共中央政治局常委的王岐山，在中共19大後並未退休，反而以普通黨員身分當選國家副主席，經常被外界稱為政治局的「第8常委」。王岐山過去經常代表習近平出席和北韓相關的外交活動，熟悉北韓事務。