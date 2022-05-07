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新聞評論／延辦國際賽事 習近平向Omicron服軟？

重磅快評
今年9月在杭州舉辦的19屆亞洲運動會已宣布延期舉行。圖為杭州亞運場館之一的杭州奧體中心體育場。(新華社)
今年9月在杭州舉辦的19屆亞洲運動會已宣布延期舉行。圖為杭州亞運場館之一的杭州奧體中心體育場。(新華社)

亞洲奧會宣布，原定今年9月在杭州舉辦的19屆亞洲運動會延期舉行，具體日期擇期宣布。世局紛亂之下，北京也不敢冒險。但冬奧照辦、亞運卻延辦，究為哪端？看日期就知道，距20大太近了，這時候辦，要是把疫情鬧大，習近平延是延任了，臉上卻沒了光彩。

今年是政治年，為了繼續坐穩江山，習近平這一局可鋪得太久，絕不允許出任何么蛾子；可是怎麼也沒想到，新冠病毒卻來搞局！武漢封城是危機化為轉機的政治典範，卻是用千萬人的自我監禁硬扛出來的！

更讓人驚詫的是，接下來的日子，等於是全中國都進入了一座大蛹繭裡了，徹底的封阻與檢測，讓中國14億人幾近於完全與外部隔絕，這14億人中包括了習近平自己，自前年1月訪緬甸返中國後，他未曾踏出中國一步。

這一個自我封禁的辦法不斷地擊退病毒的侵襲，包括去年7月底以南京祿口機場為破口，擴及十五、六省市的Delta病毒疫情，以及去年年底造成西安、鄭州封城的另一波Delta、Omicron共同肆虐造成的疫情，到了今年1月，天津等地都還在毫不遲疑地作起全員核酸。

由於核酸檢測技術與效率不斷升級，當Omicron成為全球主流後，中央政治局的判斷仍然是「動態清零」。嚴防死守成了唯一的辦法。但Omicron卻已不是吳下阿蒙，它的傳染性或滲透率相較於前一、兩代的變異株，已是絕世高手。

北京冬奧成了矛與盾的對決，登峰造極的Omicron與爐火純青的閉環封控，在北京冬奧三個賽區裡交鋒，後者竟然戰勝了。

20大是習近平的政治大喜日，喜事怎能弄成喪事呢？因此當病毒攻陷了習近平力所未及的香港，直逼上海這個十里洋場時，中央的決定仍然是「封」。軍令狀前，洋化得最厲害的上海也得照辦！儘管螺絲鬆了許久，儘管多的是自我意識抬高市民，儘管人口可是中等國家的規模，上海仍然跌跌撞撞地將這一款變異株降伏了。

眼見上海勝利在望，習近平召開政治局常委會議，高亢地宣示堅持動態清零，還要求堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭。可是，就在他作出如此堅決的宣示的翌日，杭州亞運卻延期了。這豈不是太矛盾了？

這當然是對Omicron的一次致敬，因為就算上海保衛戰打贏了，也是一場慘淡的勝仗；雙方數度交手後，中央高層絕不可能不知道，防控再如何嚴密，這一病毒仍有逃逸的本領，上海能贏，不代表另一個城市就贏！

杭州亞運若照辦，那就得將封控的絕頂技術，用幾近於人欲滅絕的意志，蹦到極點才行，但即便如此也仍然可能百密一疏，前功盡棄。所以不如就延期吧！這次，習近平悄悄地向Omicron服軟，脫帽敬禮！（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

習近平 Omicron 北京冬奧

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上海7區清零 北京又1區居家辦公 公廁須掃碼

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