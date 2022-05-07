隨時恐封城 杭州亞運延期 12月汕頭亞青會取消 成都世大運再順延

杭州為籌備亞運會展開多項工程，目前所有場館已完成驗收。圖為杭州奧體中心的「大蓮花」和「小蓮花」。（中新社）

上海因疫情 封城月餘，解封未有期，鄰近的杭州隨時可能進入封控。疫情下的杭州岌岌可危，原定今年9月10日至25日舉辦2022亞運，在6日宣布延期，亞洲奧林匹克理事會總幹事稱具體日期擇期宣布。另外，12月汕頭亞青會也取消，而原本延至今年6月底揭幕的成都夏季世界大學運動會也再度順延到明年。

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央視新聞報導，總部位於科威特的亞奧理事會6日發布通告，宣布決定杭州亞運會延期舉行。通告表示，經與中國奧委會和杭州亞運會組委會的詳細討論，抉定推遲原定於2022年9月10日至25日在中國杭州舉行的第19屆亞運會，新日期將由各方商定後擇機公布。

通告同時強調，第19屆亞運會的名稱和會徽將保持不變，亞奧理事會相信在各方共同努力下，杭州亞運會一定會取得圓滿成功。

通告還表示，亞奧理事會與相關方研究了原定於2022年12月在中國汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會的情況，由於亞青會已延期一次，討論決定取消汕頭亞青會，下一屆亞青會將於2025年在烏茲別克首都塔什干舉行。

亞運會是規模僅次於奧運的第二大體育盛會。第19屆亞運會原定今年9月10日至9月25日在杭州舉辦，56個競賽場館已於今年3月31日全部竣工，並進行過多項測試賽。

對於杭州亞運會延期，有分析認為與中國近期新冠疫情有關。但儘管鄰近杭州的上海目前疫情依然嚴峻，但浙江目前並無明顯的本土疫情。

據浙江省衛健委通報，浙江5月5日報告新增本土新冠陽性24例，其中集中隔離點檢出23例、居家隔離檢出一例，均已落實管控措施。亦即當天所有染疫者均在隔離人員中發現。

杭州亞運會吉祥物宸宸（從左至右）、琮琮、蓮蓮。（新華社）

另據中央社報導，第31屆夏季世界大學運動會原訂2021年在中國成都舉辦，因疫情影響，順延至今年6月26日登場，沒想到卻再次因為中國疫情爆發，國際大學運動總會（FISU）本月6日發布新聞稿表示，又宣布將再次延至明年舉辦。

據報導，杭州亞運宣布延期，恐衝擊杭州當地經濟。杭州官方曾評估，亞運可帶動人民幣4141億元（約620.6億美元）投資 ，為地方財政挹注千億元。隨著亞運延期，這些數字都打上問號。

根據杭州網、香港01報導，浙江省統計局曾經對亞運籌辦階段的投資效益、財政收入與就業 人口的數據進行估算，推估杭州亞運可為杭州帶來4141億元的投資金額，約占去年同期GDP的7.6%。

除了投資金額外，模型分析顯示，杭州亞運可為杭州地方財政收入挹注約1033億元，占同期的8.2%；創造約67萬個就業機會，占同期就業人數的2.4%。

然而這些「數字上的盼望」都隨著杭州亞運延期，「時間未定、前景未明」而暫時打上了問號。