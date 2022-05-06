堅持清零 習：堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策言行鬥爭

中共總書記習近平宣稱，堅持動態清零已使疫情防控取得重大戰略成果。(新華社)

中共總書記習近平 昨天在中央政治局常委會中，宣稱堅持動態清零已使疫情 防控取得重大戰略成果，並強調要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭。習近平的宣示引來一些西方觀察人士質疑稱，中國明知封城 會危及經濟卻仍不做調整，原因與「這是習近平任內的『最後一戰』」有關。

新華社報導，習近平昨天主持召開中央政治局常委會。會議指出，中國堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，疫情防控取得重大戰略成果，證明中國的防控政策經得起歷史檢驗，防控措施是科學有效的。「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

會議強調，目前全球疫情仍處於高位。中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭。

會議指出，「堅持就是勝利」。當前，疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，各級黨委和政府要加快局部聚集性疫情處置，加強防控能力建設。各級黨委、政府和社會各方面要「克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態」。

不過，習近平再次宣示「動態清零」，看在部分西方觀察人士的眼中仍是質疑。美國之音報導，上海等中國多個城市正全部或部分封城，將嚴重影響中國第二季度的經濟增長，但最高領導階層迄今未大幅調整政策。 英國廣播公司記者白洛賓對此評論：「在中國，『堅持就是勝利』」、 「習近平的『最後一戰』。」

矽谷企業家史蒂夫·穆索羅指出，失去對Omicron的控制會造成嚴重經濟損失。用這樣的方式去控制Omicron也會造成嚴重經濟損失。「為什麼不通過每天給民眾施打疫苗，並緩慢開放來取得平衡？那是在控制、最小化損失、降低社會不滿以及展示能力之間取得平衡。」

上海衛健委統計，5日上海新增本土新冠確診245例和無症狀感染者4024例，新增本土死亡12例。其中新增本土確診均在閉環隔離管控中發現。這已是上海連3日新增本土病例降至5000例以下。