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中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

封控、隔離…清零斷華人歸鄉路 有人三年沒回家了

中國新聞組／北京6日電

中國堅持新冠疫情「動態清零」，阻礙了許多海外華人的歸鄉路？美媒報導，疫情使美中之間的往返航班大減，不僅旅途耗時，票價飆漲，還要面對清零政策帶來的封控、隔離等不確定性，讓不少想回家的海外華人感嘆「太多的阻礙，將僑胞們擋在了國門之外」。

美國之音報導，美中兩國在新冠疫情之前每周有325個航班，非旅遊熱門時段往返華盛頓和北京的直航機票還會降到800美元上下，睡一覺約13個小時就能夠到達目的地。但疫情開始後，美中之間的往返航班削減，票價一路高升，以華盛頓和北京為例，直航航班已取消，旅客需停3到4站，旅途耗時超過50個小時，票價也飆漲到9500美元以上。

不僅如此，中方設立了嚴格的防疫政策，買到票的幸運兒要通過起飛前提前七天的層層檢測，以及落地後14到21天不等的隔離。中國大使館也勸誡僑胞「非必要，非緊急，不旅行」，加上金融中心上海封城一個月，行政中心北京也每天進行大規模的核酸檢測。這讓很多想要回中國的僑胞望而卻步。

報導引述一名家在北京，目前住在美國加州的安靜（化名）說，「現在我們海外華人更為關注的是中國的這種清零政策要走向哪個方向，要持續多久，要怎樣實施下去」。從沒有機票，到提前七天的四次檢測，到如果能幸運落地之後的14天到21天不等的隔離… 太多的阻礙，讓她和在北京的親人都望而卻步。

來自上海的張潔（化名）住在華盛頓地區，已三年沒有回家，遠在上海的父母所經歷的封城讓她異常憂心。她說，政府說封四天時，她的父母囤了一個星期的糧，沒想到等到月中仍未解封，父母就快斷糧，後來是好心人幫忙，他們的糧草才在4月中下旬再接上。

「我覺得兩年前武漢這樣做（封城）是很正常的事情，也是很有效的。但是就算科學防疫也要與時俱進」，她說，當全球都逐漸開放，中國還在堅持清零，「感覺是有點要跟科學，跟自然做鬥爭」。

彭博資訊亞洲市場專欄作家任淑莉在一篇專欄中指出，把僑民擋在國門外是錯誤的決定，僑胞往返中國和所在地能夠幫助中國和世界更好的相互理解。但一些分析人士認為，中國至少到今年秋天的20大之後才可能考慮改變清零政策。

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