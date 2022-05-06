新聞評論／為馬斯克開綠燈 中國清零或為一人？

馬斯克 拿下推特 不到10天，就有驚人之舉。特斯拉證實，它將把上海打造成「世界最大汽車出口樞紐」，在舊廠旁興建年產能45萬輛的新廠。這劑強心針，打在上海封城 封得人心浮躁之際，助攻中南海精準度，令人讚嘆。

上海是馬斯克由黑暗時刻逆轉勝的奇蹟地，能登上全球首富，上海超級工廠居功厥偉。「馬斯克愛中國」，外界早就心照不宣。如今上海落難，經濟受創，中共坐困愁城；馬斯克風雨故人來，一聲擴廠令下，上海陰霾消散大半。

但他收購推特，卻被外媒打上問號，質疑難道想為中共大外宣開綠燈？這想像力未免太過豐富。推特一成交，特斯拉市值就蒸發千億美元，犧牲這麼大，馬斯克犯得著嗎？說穿了，擴廠也非為報恩，其間主導的仍是商業邏輯。

擴廠卻無疑為嚴酷封城投下鐵票。封城確實讓超級工廠停工20天，損失了幾萬輛車利潤；但同樣是如此嚴格的防控，能為他弄出6000名工人率先復工。馬斯克恐是看上這種動員能力，選擇上海當他的帝國堡壘。

但這種毫無止境的封控，豈是長久之計？上海還沒解封，鄭州就步其後塵，北京似也為期不遠，五一黃金周無人出遊，變成鐵鏽周。日本野村看衰中國，第二季增長預測只給了1.8％！動態清零究竟是為14億人還是一個人？人民總會看懂。