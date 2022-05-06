「美主要對手是中國非俄羅斯」布林肯確診演講推遲 內容卻曝光

美國國務卿布林肯原定5日發表對華政策講話，因確診新冠肺炎推遲。（新華社）

美國國務卿布林肯 原定5日發表對華政策講話，但因確診新冠而推遲。有媒體稱，布林肯的演講將確認美國最大的地緣政治對手是中國，而非俄羅斯。中國外交部發言人趙立堅對此回應「我們祝願布林肯國務卿早日康復」。中國網民則狠酸「改線上就行了，難道是『戰略陽性』？」

布林肯原定於5日的講話中，將概述美國對華政策的總體戰略。華爾街日報當天報導指出，美國總統拜登政府準備藉此次講話傳達「美國眼中最大的地緣政治對手是中國，而不是俄羅斯」的資訊。

報導並引述為美國政府提供諮詢的不具名外交政策專家稱，這次演講闡述的策略與美國白宮過去一年的表述可能沒有不同，即與盟國合作，與中國對抗和競爭，同時建立「護欄」，防止競爭變成徹底的敵對。

不過，美國國務院 在4日下午表示，因布林肯確診新冠肺炎，這場講話必須推遲。

在俄烏戰爭持續的背景下，美國國務院仍計畫發表重大對華政策講話。自由亞洲電台引述美國卡特中心中國項目主任劉亞偉分析指出，美國的國防戰略點名中國是對美國國家安全和基於規則的國際秩序最大威脅，布林肯被推遲的講話可能也指向同一個方向，不會有太多偏差。

對於布林肯推遲了原計畫將發表的中國政策演講，趙立堅昨天在外交部例行記者會表示，「我注意到了有關的報導，我們祝愿布林肯國務卿早日康復，我們對尚未發表的演講不予置評。」

他並強調，前不久，國家主席習近平同拜登舉行視頻通話，雙方都贊同中美要相互尊重，和平共處，避免對抗。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，歷史和現實均表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。

對於布林肯因新冠陽性而推遲了對華政策講話，中國網民狠酸「說實話，陽性也不耽誤演講，線上就行了，所以只能是戰略陽性？」「跟波洛西一樣？」「老天在讓他們糾正錯誤」，「內情恐不單純」，「有病還是先治病吧」。