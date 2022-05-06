美證管會預摘牌名單 再添88中企 京東、網易等被點名

美股預摘牌名單新增京東等88家 。（路透）

美國證管會（SEC）在當地時間4日，依據「外國公司問責法」（HFCAA），將京東、嗶哩嗶哩、網易等88家中國企業納入「預摘牌名單」，使名單上的中概股上升到105家。面對美方強勢監管，中國外交部5日回應，雙方正就審計監管合作保持密切溝通，這些企業是否摘牌，取決於中美審計監管合作進展和結果而定。

被點名的京東集團也第一時間在港交所發布公告稱，一直在積極探索可能的解決方案，將繼續遵守中國和美國的適用法律和法規，努力保持其在那斯達克 和香港 證券交易所的上市地位。

除了京東，這波被列入預摘牌的中概股，還有華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車 、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等88家中概股為例，SEC表示，這些企業可提交申辯證據截止時間為5月25日。

中國經濟學者司令表示，名單上中概股如果全被迫退市，中國外匯儲備增速將大受影響，香港市場集資能力在國安法後，表現不如以往，難以取代中概股在美退市後的集資功能；如果說沒有一家復牌的話，中國的外匯儲備增速，恐怕將降低1.5%，相當於接近3000億至3850億美元。

據HFCAA，SEC要求赴美上市的企業須開放稽核資料供美方查核，被列入「確定摘牌名單」的公司，須在提供SEC所需文件，如宣告公司是否由外國政府持有或掌控等，若不符合要求可能在三年內被要求下市。

SEC已於前兩月發布過五批預摘牌名單公司，這些公司若未在限期內提出異議，就會被自動轉入確定摘牌名單。

鳳凰財經報導，目前確定摘牌名單上的中概股已擴大到23家，包括大全能源、搜狐、微博等。

為避免監管影響，蔚來、B站、知乎、嗶哩嗶哩、貝殼控股等中企陸續尋求回歸港交所上市，其中，嗶哩嗶哩2日公告在港交所雙重主要上市申請獲得批准。京東也表示，公司一直積極探索可能的解決方案，將繼續遵守中美法規，努力保持在那斯達克和港交所的上市地位。

對於摘牌名單大增，中金公司分析師表示，這主要與近期上市公司披露財報時間點較為集中有關。他坦言，理論上來說，在中美達成協議前，大部分中概股公司都會進入該名單。

中國外交部發言人趙立堅表示，證監部門已經就此與美監管部門做過溝通，中企被列入有關名單不代表相關企業必然摘牌，將取決於中美審計監管合作進展和結果。

他說，中方始終堅持透過平等合作解決在美上市中概股公司審計監管問題，這符合兩國資本市場和全球投資者利益。「我們樂於看到中美監管機構達成滿足雙方監管要求和法律規定的合作安排。」