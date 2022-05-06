中清零毀信心 23%歐企想出走 「投資吸引力大降」

中國歐盟商會指出，企業的供應鏈受到防疫政策衝擊；圖為上海防疫政策下，普陀區居民出門買菜。（中新社）

北京當局嚴格的清零防疫政策，已導致在中國營運的歐洲企業信心大減。中國歐盟 商會發布一項調查報告指出，由於供應鏈陷入混亂、營收預測下調及員工人力不足等因素影響，近四分之一的企業考慮將現有或計畫中在中國的投資 轉移至其他國家。

據財新網報導，中國歐盟商會5日與國際管理諮詢公司羅蘭貝格聯合發布「中國疫情 防控政策與俄烏衝突對歐洲在華企業產生嚴重影響」報告指出，俄烏衝突跟疫情都對歐洲企業營運帶來嚴重挑戰，但「物流業所受的整體影響最大」。這份報告於4月底由中國歐盟商會372家企業會員填寫問卷完成。

調查報告稱，近六成受訪企業預計今年收入將有所下滑，另有高達七成五的受訪企業稱營運受到中國防疫措施影響，「由於每天到崗員工人數無法得到保證、工廠隨時可能遭關停等因素，企業難以開展最基本的生產經營活動」。而高達九成二的受訪企業指出上下游供應鏈受到影響，其中高達八成五受訪企業指出，無法獲取生產所需原料跟零件。

有23%的受訪企業稱，已開始考慮將現有或計畫中的對中國投資轉移至其他國家，以尋求可預測性更高的營商環境。中國歐盟商會主席伍德克對財新網表示，這一比率較兩個月前及過去幾年的商業信心調查結果大幅攀升，以往調查該占比多在10%左右。

報告稱，歐洲企業仍然希望能抵擋住當前風暴，繼續扎根中國。但報告也指出，近八成受訪企業認為，現行的防疫政策下，中國市場作為投資地的吸引力已下降。

根據這項研究，企業也受到了烏克蘭戰爭的影響，戰爭擾亂了與歐洲的物流。鐵路運輸已變得不可能，歐洲飛機現在不得不避開俄羅斯和烏克蘭的領空，這對距離和成本都有影響。該研究強調，企業需要為 「未來衝擊 」的可能性做好準備，特別是「歐盟-中國關係惡化的前景」。

報告也提到，中國歐盟商會在致中國政府的信函中提出建議，包含：積極推進全民疫苗接種、允許無症狀感染者或輕微症狀感染者實行居家隔離，以減輕公共醫療系統的壓力等，這些建議有高達九成受訪企業贊成。

此前，路透曾報導，中國歐盟商會4月8日致函國務院及副總理胡春華，強調「大規模檢測跟隔離的舊方式」無法克服Omicron變種病毒帶來的挑戰。

此外，另一項獨立指數顯示，清零政策讓中國的服務業在上個月出現大幅度下滑。財新傳媒集團發布的採購經理人指數（PMI）在4月份為36.2，低於3月份的42。 這是自2020年2月以來的最大跌幅，而當時中國經濟因第一輪全球新冠疫情爆發的衝擊而陷入癱瘓。