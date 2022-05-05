取消？延長？美複審對中加增關稅 白宮內部分歧

圖為上海洋山深水港，無人搬運車正在搬運貨櫃。（中新社）

美官員4日表示，每年對數千億美元中國進口商品課徵的懲罰性關稅 將在7月6日屆滿。美國貿易代表署（USTR）正評估並向企業諮詢。USTR並指出，將告知那些受益於對中國加徵關稅的美國國內行業代表，相關關稅可能取消。不過也有分析指出，拜登 4日罕見指責中國試圖遊說各方反對「美國競爭法案」，稱這是國安問題。由此研判，白宮 內部有分歧，對中懲罰性關稅也不排除延長。

央視新聞報導，美國貿易代表署當地時間3日宣布，四年前依據「301條款」對中國輸美商品加徵關稅的兩項行動將分別於今年7月6日和8月23日結束。即日起，USTR將啟動對相關行動的法定複審程序。行業代表可分別於7月5日和8月22日之前，向USTR申請維持加徵的關稅。USTR將依據申請，對相關關稅進行複審，複審期間將維持現行關稅。

但究竟是要取消還是延長，拜登政府內部出現分歧。

美國貿易代表戴琪2日在出席活動時表示，美國政府將採取一切政策手段以抑制物價飆升，並暗示削減對中國輸美商品加徵的關稅將在考慮範圍之內。

白宮副國家安全顧問辛赫上周四則說，美國對中國加徵的部分關稅「缺乏戰略目的」。聯邦政府可降低對自行車、服裝等中國輸美商品加徵的關稅，協助抑制物價上漲。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前在一場電視訪談中也表示，調降中國商品關稅的做法值得考慮，因為這可以對壓低通貨膨脹產生「想要達到的效果」。美國目前的通膨已飆升至近40年來的最高點。

大公報綜合彭博社、新華社報導，多名專家指出，美國正面臨高通脹壓力，減免對中關稅可有效降低美國消費者價格指數（CPI）。美國勞工部數據顯示，美國CPI同比漲幅已連續6個月高於6%，今年3月同比上漲8.5%，刷新逾40年峰值。

美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員赫夫鮑爾表示，取消對中國產品加徵的關稅可將美國CPI降低約1.3個百分點。但他擔憂美國現任總統拜登拒絕在中期選舉前降低關稅，以免被批評「對華軟弱」。

不過外媒報導，拜登4日參觀洛克希德·馬丁工廠時指責中國政府正試圖遊說各方，反對為美國半導體業者提供520億美元資金的「美國競爭法案」，並指這已是美國國安問題，這是拜登近來罕見對中國嚴厲的批評。路透引述多位消息人士認為，儘管USTR仍持續研究在對中國關稅方面實施有限度的豁免，但近期內在對中關稅上不會有重大舉措。