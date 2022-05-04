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「馬某被抓」 央視搞烏龍? 讓馬雲登上微博熱搜

記者賴錦宏／綜合報導
3日上午約9時40分，央視新聞直播間稱被採取刑事強制措施的是「馬某某」，而非「馬某」，隨後阿里股價回升。（央視畫面截圖）
3日上午約9時40分，央視新聞直播間稱被採取刑事強制措施的是「馬某某」，而非「馬某」，隨後阿里股價回升。（央視畫面截圖）

中國官媒央視昨日報導杭州市國安局4月25日對「馬某」以危害國安為由採取刑事強制措施，引發外界聯想是阿里巴巴創辦人馬雲，引發股市驚慌反應，阿里股價下滑，最多跌逾9.4%。央視被指「搞烏龍」後更新報導，將「馬某」更改為「馬某某」。阿里股價走升，不過收盤仍跌1.8%。

據了解，由於杭州正是阿里總部所在，而前杭州市委書記周江勇去年落馬，被指涉和阿里有不正當的政商關係，因此中國網友在留言區湧進數千條留言，紛紛揣測「馬某」是否為因螞蟻金服想在美國上市而被當局整頓的馬雲。而且怪央視快訊「不清不楚」，「若是馬雲就大方地寫，但脆弱的中國股市會瀉得一塌糊塗」。

央視有關「馬某」的報導後，港股市場阿里領跌，加上市場消息紊亂，央視後改稱「是馬某某，不是馬某」，網友又轉為聯想馬化騰，騰訊控股也應聲下跌，遭拋空最多達30.25億元。

環球網前總編輯胡錫進，也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是「馬某某」，不是「馬某」。隨後環球時報英文版指出，被捕的「馬某某」是從事硬體研發工作，在一家科技公司擔任硬體研發部經理。

相關報導指，涉嫌煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權的馬某某，1985年出生於浙江溫州，長期以來，勾結境外反華敵對勢力。

而被捲入「馬某」爭端的馬雲，到底人在何方？自螞蟻集團2020年在上市前夕被中國監管機構緊急叫停後，馬雲就罕少在公共場合現身。華僑大學國際關係學院院長助理黃日涵3日發文，指馬雲5月1日在種樹，還附上馬雲植樹的照片，但有網友質疑，這圖片截取於2020年10月就在網絡上流傳的視頻。

有人也質疑馬雲五一在湖畔創研中心植樹，因為杭州目前正在抗擊疫情，但是圖片中的人都沒有戴口罩，所以真實性有待考證。

央視鬧了「馬某」風波後，阿里創辦人馬雲行蹤引人關注，網傳馬雲5月1日在種樹（圖中...
央視鬧了「馬某」風波後，阿里創辦人馬雲行蹤引人關注，網傳馬雲5月1日在種樹（圖中），同行眾人沒戴口罩。（取材自微博）

另外也傳馬雲參加了第七屆世界浙商大會，並且在4月29日再次當選浙商總會會長。但在浙商總會的官方微博並沒有公布這則消息，也沒有關於第七屆世界浙商大會的報導。至於網傳馬雲現身浙商大會的發言視頻和照片，則截取自馬雲2020年10月在外灘金融峰會上的演講片段。由此看來，沒有權威消息證實馬雲曾在最近公開露面。

「馬某」烏龍不但讓馬雲登上微博熱搜，更觸動金融市場敏感神經，中共今年下半年將召開20大，是中共領導人換屆之年，一切政治經濟都以穩定重，有心人認為，央視刻意推播，意圖敲山震虎。事件的不尋常更透露中國政經界掀開整肅風雲的大潮，一股山雨欲來的氣氛正在瀰漫。

杭州國安局對「馬某」採取刑事強制措施，引發聯想，圖為馬雲本人 。（路透資料照片）
杭州國安局對「馬某」採取刑事強制措施，引發聯想，圖為馬雲本人 。（路透資料照片）

馬雲 馬某某 股價

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央視報導「馬某」用法沒錯 是網友聯想錯？

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