央視報導「馬某」用法沒錯 是網友聯想錯？

央視新聞客戶端3日報導杭州市國安局4月25日對「馬某」以危害國安為由採取刑事強制措施，引發外界聯想是阿里巴巴創辦人馬雲。（網頁截圖）

「杭州」、「馬某」「網絡」…幾個關鍵詞，網友浮想聯翩，阿里巴巴3日股價 最多跌逾9.4%，瞬間以億計的值蒸發了。但沒過多久，央視新聞客戶端又悄悄地加了一個「某」，變「馬某某 」。有媒體稱央視原本的「馬某」用詞並沒錯，錯的是網友聯想過度了。

中文編輯校對網報導，其實要不是網友想像的這個馬某太有名，太風口浪尖，太與大眾生活息息相關，這「馬某」也算不上嚴重錯誤，在當代（當下）漢語之前，也許更算不上錯誤。

中文編輯校對網常用的工具書，也是新聞和出版單位必備的工具書，「現代漢語詞典」解釋「某」，指示代詞，指一定的人或事物（知道名稱而不說出），比如張某、馬某。有四個義項，這是第一個。中間兩個與本文無關，不羅列。

第四個義項，指用來代替別人的名字（常含不客氣意），比如：馬某，不要太過分。

這本字典上沒有解釋「某某」，只是在下面註釋到「注意，有時疊用」。舉的例子，還不是姓+某某，而是「某某人，某某學校」。

其他權威字典解釋「某某」時，大多是說「未指明或特別提到的人」、「不特定的人或事的代稱」。

在字典上，根本看不出「某」一定是代表「一個字」與「兩個字」。

中文編輯校對網報導指出，「某」作為指示代詞，既可表指別，也可表稱代。指別和稱代分別有實指、泛指，實代和泛代的意義。

後置於姓氏，只有稱代作用。「姓+某」（或「姓+某+人」）代替一個確定的人的姓名，或指代自己的（古人常用，比如謙虛或傲慢地說自己），或指代別人的。

「姓+某」、「姓+某某」，是他稱，一般用於新聞報導和文學作品中，出於保密或者不便的原因，故意不使用明確指稱，只是其姓，表達婉轉含蓄的含義。

要不是這人有名，根本不會有這麼大浪花。這篇文章也不會存在。經濟下行與幾個「某」無關，關鍵是市場信心。