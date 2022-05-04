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耐人尋味？ 戴琪：應對通膨 降中關稅並非首選

中國新聞組／北京4日電
戴琪(左)2日出席米爾肯研究院會議。（視頻截圖）
戴琪(左)2日出席米爾肯研究院會議。（視頻截圖）

美國政府為了應對高通膨，有意考慮降低對中國關稅。美國貿易代表戴琪表示，美國考慮使用所有工具應對通膨，包括降低對中國商品實施的關稅，但這並非首要選項。她態度保留稱「我們當然可以考慮關稅」，但需要用戰略眼光審視。中媒稱戴琪態度耐人尋味，似乎不願意外界對降中國關稅抱太大期望。

綜合媒體報導，戴琪2日在洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球論壇上說，這些目標包括建設一個更具彈性和持久的全球經濟，為工友和消費者提供所需服務，以及改變與中國的貿易關係。因為徵收關稅，有些在中國生產商品銷往美國的公司已將製造和營運基地遷往其他國家。

戴琪說：「我們可以探討降低關稅，但我希望我們能通過戰略角度看這個問題，要如何使用現有的工具執行此舉措。」戴琪提醒任何政策轉換，都需要考慮到中期目標，「即打造一個更有彈性、更持久的全球經濟，為工人和消費者服務」。

美國財長葉倫和美國國安副顧問辛格上月接連表態支持以降低對中國關稅對抗通膨後，白宮公布，正仔細研究川普時期對中國商品加徵關稅造成通膨的影響。

前總統川普2019年8月根據貿易法「301條款」對價值達3000億美元進口自中國的商品加徵10%的關稅，並稱中國未能兌現其承諾，向美國買更多農產品，以及禁止向美國出口類鴉片止痛劑吩坦尼。

報導指出，戴琪低調回應將大規模降低關稅的可能性，2日，她質疑彼得森國際經濟研究院近日發表研究報告的可行性。該報告稱，華盛頓若取消包括對中國輸美商品在內所實施的一系列關稅，將可降低美國通膨率達1.3%。

多位熟悉拜登政府思維的消息人士指出，近期內在關稅上不會有重大舉措，儘管貿易代表辦公室持續研究在對中國關稅方面實施有限度的豁免。

觀察者網觀看戴琪會議全程錄像後指出，戴琪對降關稅的態度耐人尋味，似乎不願意外界對降關稅抱有太大期望。

另外，美國官員3日表示，美國每年對數千億美元中國進口商品課徵的懲罰性關稅預定7月6日屆滿，如果有夠多的美國企業要求延長，還是可以延長。但由於美國面對40多年來最高的通貨膨脹率，企業窮於尋找重要供應來源，要求總統拜登廢除這項懲罰性關稅的聲浪日益高漲。

中國商務部發言人高峰日前曾表示，中方始終認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。在當前高通膨形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。

關稅 戴琪 拜登

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