中國沒有公開支持俄國 美國鬆了一口氣

已經過了兩個月，美國還沒發現中國在軍事和經濟上公開支持俄國，讓他們鬆口氣。圖為美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

幾名美國資深官員說，美國警告中國不要幫助俄國 侵略烏克蘭 之後，已經過了兩個月，美國還沒發現中國在軍事和經濟上公開支持俄國，讓他們鬆口氣。此外，中國官媒新華社主辦的「參考消息」3日在報導中，罕見以引號表述「俄羅斯 『入侵』烏克蘭」。

路透報導，中國除了不直接支持俄國作戰之外，也不讓國營煉油廠與廉價賣油的俄國簽訂新合約。中國國營中國石油化工（中石化）3月暫停對俄國一項大約價值5億美元的新天然氣化工廠投資。

聯合國4月投票譴責俄國侵略烏克蘭一事，中國投下棄權票，美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德稱之為「勝利」。不過，中國拒絕譴責俄國侵烏，批評西方對俄制裁，但也表示不會協助俄國規避制裁。

美國總統拜登3月24日在布魯塞爾告訴媒體，已跟中國國家主席習近平通話，就援俄一事「確保他知道後果」。從那之後，拜登就沒提到中國支持俄國的事。

美國國務卿布林肯上周在參議院作證時說，中國正在應對作為俄國盟友的「重大名聲風險」，「目前我們並未看到中國顯著支持俄國軍事行動」。

中國已把俄國納為抗衡西方的外交政策戰略關鍵。一名美國官員表示，拜登幕僚憂心，習近平可能在俄軍攻打烏克蘭行動嚴重受挫時直接協助俄國總統普亭，此事尚未發生，讓他們振奮，但華府及其盟邦仍持續密切關注中國動向。

另據自由亞洲電台報導，自從俄烏戰爭爆發以來，中國官方一直不願稱俄羅斯「入侵」烏克蘭，而是與俄方保持一致，稱之為「特別軍事行動」。不過3日，「參考消息」3日在報導中，罕見以引號表述「俄羅斯『入侵』烏克蘭」。

這篇報導標題為「澤連斯基如何在地堡中治理國家？」，被光明網、搜狐等媒體引用。文章轉述西班牙國家報網站的報導，指烏克蘭總統澤倫斯基想找一個安全的記者會地點時，除了戒備森嚴的總統官邸外，只能選擇基輔的地鐵站。

文章說：「這是自俄羅斯『入侵』烏克蘭以來，他第三次離開位於首都中心地帶的政府建築群。」

4月30日，新華社才分別發表針對俄羅斯外交部長拉夫羅夫和烏克蘭外交部長庫列巴的書面專訪，聚焦俄烏戰事。

其中，對庫列巴的專訪令中國官方媒體上罕見地出現指控俄羅斯入侵烏克蘭的說法。