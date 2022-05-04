南韓總統將就職 王岐山料出席 規格高於往屆

韓聯社引述消息稱，中國可能派遣國家副主席王岐山（右）出席尹錫悅的南韓總統就職典禮。圖為王岐山2019年在北京會見時任南韓國會議長文喜相。（新華社）

南韓 準總統尹錫悅將於10日就職，傳出中國有可能派遣國家副主席王岐山出席。若派遣王岐山屬實，規格將高於往屆。另外，中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明3日會晤南韓外交部韓半島和平交涉本部長，由於美國北韓 特使日前才造訪首爾，分析認為，此突顯中國重視中韓關係，與美國較勁半島話語權。

韓聯社報導，南韓政界3日傳出中國有可能派遣國家副主席王岐山出席定於10日舉行的南韓總統就職典禮。中方通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮，若派遣王岐山，規格將高於往屆。

2013年，中方派遣時任政治局委員、國務委員劉延東出席樸槿惠的總統就職典禮。2008年，中方派遣時任國務委員唐家璇出席李明博的總統就職典禮。

南韓計畫在獲得各國同意之後，於5日許公布出席典禮的外交使節名單。據悉，美國很有可能派遣非外交安全部門的部級官員和國會人士出席，日本 派遣外務大臣林芳正出席活動的可能性較大。

報導指出，南韓外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明3日在首爾外交部大樓舉行會晤，共同審視半島局勢，並討論合作穩控局勢的方案。

外交部表示，魯圭悳在會上就朝鮮近期接連發射導彈、豐溪里核子試驗場有修復跡象等表示憂慮，呼籲中方發揮建設性作用，使朝鮮不再採取加劇局勢的措施並重返對話桌。劉曉明同意有關各方需要緊密合作確保半島和地區局勢穩定，重申中方將為和平解決半島問題發揮建設性作用。雙方還商定在解決半島問題上繼續保持緊密的戰略溝通。