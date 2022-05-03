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上海、廣東首季GDP表現差 官媒示警 中國經濟下滑壓力大

記者陳政錄／綜合報導
新疆受疫情影響較小，今年第一季的GDP年增率7%，成長速度最快。圖為石河子市的棉紡工業。(新華社資料照片)
新疆受疫情影響較小，今年第一季的GDP年增率7%，成長速度最快。圖為石河子市的棉紡工業。(新華社資料照片)

中國各省市區今年首季經濟表現全出爐，受疫情影響，第1季吉林GDP負成長，年減7.9%。天津、遼寧分別僅成長0.1%和2.7%，經濟重鎮上海、廣東、江蘇分別年增3.1%、3.3%和4.6%，均低於全中國平均值的4.8%。

新華社2日發文信心喊話稱，官方將努力實現全年經濟社會發展預期目標，但坦言受到「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）加「超預期」突發因素，下滑壓力不容忽視。

以經濟總量來看，首季GDP超過兆元（人民幣，下同，約1513億美元）大關的省份有11個，分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年同期多三個，即湖北（1.08兆元）、安徽（1.03兆元）、上海（1兆元）。

從成長速度看，今年第一季，受疫情影響較小的新疆GDP年增率7%最高，其他超過6%的省分還有江西、福建、湖北、貴州、山西、西藏、湖南和海南。

受疫情影響，第一季吉林GDP負成長，年減7.9%。天津、遼寧分別僅成長0.1%和2.7%，經濟重鎮上海、廣東、江蘇分別年增3.1%、3.3%和4.6%，均低於全中國平均值的4.8%。

上海官方解讀，1至2月全市經濟開局平穩，但3月受到突發疫情影響，經濟前穩後降；相比去年第一季，當時受惠上年基期低，上海GDP成長率達到17.6%，與今年有相當大的落差。

新華社2日發文指，面對諸多風險挑戰，第一季實現平穩開局，但「三重壓力」加上「超預期」突發因素，經濟下滑壓力不容忽視。中共中央政治局會議已定調，要保持經濟運行在合理區間，多項宏觀數據顯示，經濟「穩」的底盤依然堅實。隨著官方強調「三穩」（穩增長、穩就業、穩物價）及高效統籌疫情防控和經濟社會發展的政策效應逐步顯現，經濟將很快恢復正軌。

如何看待首季經濟運行情況？中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，尤其3月以來，疫情影響有些突發因素超出預期，部分主要指標增速放緩，經濟下行壓力有所加大，但經濟長期向好基本面沒有改變。

另據自由亞洲電台報導，知情人士向華爾街日報透露，為阻止中國經濟的迅速惡化，官方正準備暫停其長達數月的針對科技公司的監管行動。

知情人士稱，中國互聯網最高監管機構將在本周與包括騰訊和美團在內的中國科技巨頭舉行會談，討論監管行動事宜。一年來監管不確定性引發整個行業的股票拋售和裁員潮。

知情認為，舉行會議表明，官方承認在中國經濟前景黯淡之際，監管行動對這些私營部門造成了影響。

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