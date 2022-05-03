我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

新聞評論／灰犀牛嗷嗷叫 政治局急掉船頭

香港特派員李春

獵豹叫得如小鳥，犀牛叫聲很溫柔。經濟層面的灰犀牛也會出聲，叫起來也很溫柔。中國經濟的灰犀牛已開始嗷嗷而叫，這才是中共中央政治局開會掉轉船頭的動因。

「中國私募之王」單偉建此前談話被英國金融時報公開。其要點就是三個最，即中國經濟當前處在30年來「最糟糕」狀態，市場對中國股市的信心正處於30年來的「最低點」，中國民眾的不滿情緒則處於30年來的「最高點」。

如果說單偉建發出的灰犀牛之聲有些模糊，那中國國家糧食和物資儲備局的警告就不能不留意了，因其以「做好防範應對重特大自然災害工作」為名，要求屬下開展安全隱患排查整治行動。

中國國家糧食和物資儲備局是管理和監督儲備的機構，中國三大命脈即糧食、能源、應急物資都歸他管。上周該局開了個「全系統防災減災救災物資保障工作視訊會議」，認定當前和今後一個時期中國「面臨著嚴峻複雜的災害形勢」，要「立足最不利、最複雜的情況，堅持底線思維，做最充分的準備應對最極端的情況」。

該局的會議提法，間接解釋了中共中央政治局最新會議，作出的一組驚人決定。如果回頭去看過去三年中共中央多項新政策、新決定，只會令人覺得船掉頭掉得相當急。

中共中央政治局4月29日召開會議，罕見再次「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」，卻拿出一個看似雲淡風輕的決定，即「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」。

看這次會議，有三個角度。其一，說這次會議罕見，是因傳統上中共中央政治局一月一會，而以經濟為議題的固定在4月、7月、12月。但拖到4月底才開此會較少見，而內容更有些突然。

其次，這次會議的重頭戲是掉頭，先看其定出的三大目標，即「防疫情、穩經濟、保安全」。其中有微妙之處，不看別的就看上海，之前大聲喊防疫才是頭等大事，「動態清零是最大的政治」。現在三件事排排坐了，缺一不可，最大的政治是不提的。

中共 疫情 防疫

上一則

港增283染疫 幼園、中學復課 專家：低接種風險高

下一則

社會面基本清零…上海1514萬人微解封 可限次限時購物

延伸閱讀

面對疫情打擊經濟 中國計畫暫緩對科技業的監管行動

面對疫情打擊經濟 中國計畫暫緩對科技業的監管行動
經濟重傷？4天4場高層會議定方針搶救

經濟重傷？4天4場高層會議定方針搶救
中國交通運輸部：汲取東航事故教訓 全面排查風險

中國交通運輸部：汲取東航事故教訓 全面排查風險
馬立波數百婦孺躲地下碉堡 快2個月沒看過太陽 糧食快吃光

馬立波數百婦孺躲地下碉堡 快2個月沒看過太陽 糧食快吃光

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力