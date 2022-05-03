新聞評論／灰犀牛嗷嗷叫 政治局急掉船頭

獵豹叫得如小鳥，犀牛叫聲很溫柔。經濟層面的灰犀牛也會出聲，叫起來也很溫柔。中國經濟的灰犀牛已開始嗷嗷而叫，這才是中共 中央政治局開會掉轉船頭的動因。

「中國私募之王」單偉建此前談話被英國金融時報公開。其要點就是三個最，即中國經濟當前處在30年來「最糟糕」狀態，市場對中國股市的信心正處於30年來的「最低點」，中國民眾的不滿情緒則處於30年來的「最高點」。

如果說單偉建發出的灰犀牛之聲有些模糊，那中國國家糧食和物資儲備局的警告就不能不留意了，因其以「做好防範應對重特大自然災害工作」為名，要求屬下開展安全隱患排查整治行動。

中國國家糧食和物資儲備局是管理和監督儲備的機構，中國三大命脈即糧食、能源、應急物資都歸他管。上周該局開了個「全系統防災減災救災物資保障工作視訊會議」，認定當前和今後一個時期中國「面臨著嚴峻複雜的災害形勢」，要「立足最不利、最複雜的情況，堅持底線思維，做最充分的準備應對最極端的情況」。

該局的會議提法，間接解釋了中共中央政治局最新會議，作出的一組驚人決定。如果回頭去看過去三年中共中央多項新政策、新決定，只會令人覺得船掉頭掉得相當急。

中共中央政治局4月29日召開會議，罕見再次「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」，卻拿出一個看似雲淡風輕的決定，即「疫情 要防住、經濟要穩住、發展要安全」。

看這次會議，有三個角度。其一，說這次會議罕見，是因傳統上中共中央政治局一月一會，而以經濟為議題的固定在4月、7月、12月。但拖到4月底才開此會較少見，而內容更有些突然。

其次，這次會議的重頭戲是掉頭，先看其定出的三大目標，即「防疫 情、穩經濟、保安全」。其中有微妙之處，不看別的就看上海，之前大聲喊防疫才是頭等大事，「動態清零是最大的政治」。現在三件事排排坐了，缺一不可，最大的政治是不提的。