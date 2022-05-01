習近平促依法引導資本 設紅綠燈

在接連整頓多家民營網路科技巨頭後，總書記習近平再度強調，要堅抉打擊以權力為依托的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。(美聯社)

中共 總書記習近平 29日強調，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，依法引導資本健康發展不但關係改革開放基本國策，也關係高品質發展和共同富裕、國家安全與社會穩定。他強調，要加強資本領域反腐敗，保持反腐敗高壓態勢，堅抉打擊以權力為依托的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。

央視新聞報導，中共中央政治局4月29日下午就「依法規範和引導我國資本健康發展」進行第38次集體學習。中國人民大學副校長劉元春就前述議題進行講解，提出工作建議。

習近平則提出，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，既是重大經濟問題、也是重大政治問題。「關係堅持社會主義基本經濟制度，關係改革開放基本國策，關係高質量發展和共同富裕，關係國家安全和社會穩定」。

習近平指出，同時必須認識到，資本具有逐利本性，如不加以規範和約束，就會給經濟社會發展帶來不可估量的危害。要「正確處理不同形態資本之間的關係，在性質上要區分，在定位上要明確，規範和引導各類資本健康發展」。

習近平提出，要規範和引導資本發展，設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度。嚴把資本市場入口關，完善資本行為制度規則，加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。

報導指出，5月1日出版的中共中央委員會機關刊《求是》雜誌中，總書記習近平在《加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強》一文強調，要引領科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

習近平文章強調，必須面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施「科教興國」戰略、「人才強國」戰略、「創新驅動」發展戰略，加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。

習近平要求，科技攻關要堅持問題導向，奔着最緊急、最緊迫的問題去。創新鏈產業鏈融合，關鍵是要確立企業創新主體地位。要健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，實行「揭榜掛帥」、「賽馬」等制度，讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地。