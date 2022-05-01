封城與疫情衝擊 中4月製造業PMI大跌

上海多地仍在封控狀態，圖為25日上海街頭，只有志願者出入。(歐新社)

中國多地因本土新冠疫情 而採取嚴厲防疫措施，對經濟造成的衝擊已充分反映在4月PMI。國家統計局4月30日公布，4月中國製造業採購經理指數 （PMI）較前月下跌2.1個百分點，降至47.4；非製造業商務活動指數更大減6.5個百分點，來到41.9。而根據一份最新調查顯示，有近4成的小微企業現金不足支撐1個月，如果疫情持續將有倒閉風險。

同日公布、代表中小型製造業的4月財新中國製造PMI同樣較3月低2.1個百分點，來到46。代表大型製造業的官方PMI和財新製造業PMI，均創下2020年3月以來最低值。

經濟學人智庫經濟分析師徐天辰認為，PMI持續回落的核心原因，是疫情對長三角工業生產和供應鏈 的衝擊，同時，上游成本高漲也制約製造業生產。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月製造業PMI產需兩端降幅加大。主要是因這波疫情呈現「點多、面廣、頻發」，導致部分企業減產停產。

趙慶河指出，不少企業反映物流運輸困難加大，主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受較大影響。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月局部疫情持續，製造業景氣度亦持續轉弱。供給收縮、需求承壓、外需惡化、供應鏈受阻、物流時間延長、積壓工作量增加、工人返崗困難、通膨壓力持續，市場樂觀情緒低於長期均值水平。其中，物流不通暢尤為痛點。

另據香港經濟日報報導，北京大學、螞蟻集團研究院、網商銀行近日共同發布「中國小微經營者調查2022年1季度報告暨2022年二季度中國小微經營信心指數報告」，提及今年第一季中國小微經營者遇到「營業收入」、「現金流維持時長」及「利潤率」的「三降困境」。

根據報告，有近4成受訪的經營者表示現金流不足支撐1個月，換句話說，若這些企業所在地的疫情再持續1個月，且維持嚴格的疫情防控措施，這些企業就會面臨倒閉風險。後續更可能引發失業潮。

報告指出，雖然中國官方陸續推出多項政策支持企業，藉以穩定經濟、保障就業，然而目前仍有2/3的小微經營者未無法享受這些政策的幫助。約83%的小微經營者沒有繳納社保、約60%無需繳稅、約37%沒有融資需求，因此社保緩繳、減稅降費、普惠金融支持等政策，並無法支援這些企業遇到的困境。

在這樣的情況下，小微經營者對未來的展望更加悲觀。

報告指出，小微經營者對第二季的經營信心總指數落到榮枯線以下。市場需求方面，小微經營信心指數雖處於微弱樂觀區間，但在營業收入、僱員規模、運營成本等3方面的信心，均處於悲觀區間內。