長11一箭五星成功 中第三度海上發射衛星

長征十一號運載火箭發射。（取材自航天科技集團一院）

中國長征系列運載火箭，除了陸地發射之外，也正積極開發海上發射的模式。4月30日午間，由中國航天科技集團研製的長征十一號運載火箭在黃海南部海域，以「一箭五星」的方式成功將吉林一號高分系列衛星送入預定軌道。首次實現了火箭總裝、總測、出港、發射的一體化任務，也為後續海上發射奠定紮實的基礎。

據微信 公眾號「中國航太科技集團」消息，長征十一號運載火箭在山東海陽東方航天港固體運載火箭產業基地完成總裝總測後，隨即轉運至港口，可在一天內完成轉運上發射船，之後進行全系統合練、航行至預定發射海域後即可完成發射，共計約三到四天時間。

長征十一號首次實現了火箭總裝、總測、出港、發射的一體化，使得「任務周期縮短三分之一」，同時減少運輸成本及運輸過程可能產生的風險，這次任務為衛星後續海上高頻次、批次發射奠定了紮實的基礎。

截至目前，長征十一號運載火箭共進行13次發射任務，其中10次為陸上發射，3次海上發射，共將58顆衛星送入太空 ，2022年還將有1至3次海上發射計畫。

在此次任務中，該火箭進行了以一級更換新型伺服機構為主的多項技術改進，「提高了火箭的測試覆蓋性和可維護性，發射操作更為簡捷」。本次發射船航程超550公里，也進一步拓展了海射的機動範圍，提高任務適應性。

在被提問為什麼到海上發射火箭？航天科技集團一院長征十一號運載火箭副總設計師張鳴指出，不同的航天器對軌道的要求不同，火箭也就需要在不同的位置發射才能更好滿足軌道要求。他稱中國的海岸線綿延千里、海域幅員遼闊，用於發射的點位選擇非常大，可以根據具體任務需求靈活選擇。

另據解放軍 報報導，中國首次海上固體火箭發射在2019年6月5日、第二次則在2020年9月15日。而公開資料顯示，前兩次海上發射衛星，都是在黃海海域。

但此次第三次海上發射地點卻鬧了雙胞。微信公眾號「中國航天科技集團」（火箭研發方）、「海陽發布」（山東海陽市負責此次發射融媒體廣告）稱是在黃海，官媒新華社、人民網報導卻稱是在東海，由於在一般認知上，黃海與東海的分界線為長江口北岸的啟東角與南韓濟州島西南角的連線，故此次發射也可能位於東海北部跟黃海南部的交界區域。