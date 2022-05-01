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秀出中FK3導彈 塞爾維亞總統：朋友給了好價格

中國新聞組╱北京1日電
首張塞爾維亞FK-3地空導彈發射車。(取材自觀察者網／圖自社交媒體)
首張塞爾維亞FK-3地空導彈發射車。(取材自觀察者網／圖自社交媒體)

4月30日在塞爾維亞首都貝爾格萊德一場軍事展覽，塞爾維亞展示新買的中國FK3防空導彈系統，總統武契奇受訪時表示，「中國朋友給了好價格」。

觀察者網引述路透社報導，在這場軍事展覽現場，同時看到中國和法國導彈、空客直升機、中國武裝無人機和俄羅斯米格29戰鬥機。總統武契奇參觀展覽，並欣賞一場特技飛行表演。

據報導，塞爾維亞於2019年訂購中國的FK-3防空導彈系統，並於本月早些時候「收貨」，而塞爾維亞是唯一使用中國導彈系統和CH92A無人機的歐洲國家。

塞爾維亞總統武契奇。(視頻截圖)
塞爾維亞總統武契奇。(視頻截圖)

4月29日，一名塞爾維亞推主發布一張圖片，圖片中是一輛FK3地空導彈發射車，在該車後面還疑似存在一輛用於吊裝導彈發射筒的起重機以及另一輛發射車或彈藥運輸車，這是塞爾維亞軍隊FK3防空導彈系統的首張照片。

另據塞爾維亞當地媒體報導，當被問及花了多少錢購買中國FK3防空導彈系統，武契奇表示，「它比同等效果的系統便宜三到四倍。中國朋友給了一個很好的價格。」

FK3是中國航天科工集團研製的中遠程地空導彈系統，早前交付時候，德國曾以「加入歐盟」一事，對塞爾維亞發出威脅，要求其外交政策與歐盟保持一致。

更近距離拍攝的第二章FK-3發射車。(取材自推特)
更近距離拍攝的第二章FK-3發射車。(取材自推特)

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