路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯 因烏克蘭 戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。

路透報導，與中國戰略家有聯繫的兩名學者和4名亞洲及西方外交人員說，中國軍事專家正在私人群組內討論俄烏戰爭，並發表他們對於西方國家介入，以及俄國 挫敗的看法。

他們的結論尚未出現在官方軍事期刊或國營媒體上，但俄羅斯沒能迅速打垮烏克蘭軍隊的事實，和若干人士擔心中國未經考驗的部隊表現能有多好，都是群組內熱門話題。

以北京為據點的「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）安全議題研究員趙通說：「許多中國專家正密切關注這場戰爭，彷彿在想像這場衝突若發生在中國與西方世界之間，會如何展開。」

俄國在戰事初期的打法壓制不了烏克蘭軍隊，接著國際社會開始與烏克蘭分享情報、援助軍備，同時在經濟上制裁俄羅斯。

趙通談到中國戰略家的觀察時表示：「中國或許應該考慮一開打就採取更強大、更全面的行動以震懾台灣軍隊，取得大幅優勢。」他說，中國戰略家認為，取得大幅優勢將可「嚇阻敵軍不要介入」。

但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟（Collin Koh）認為，這種打法對中國人民解放軍自身也很不利。

他說：「如果要在（衝突）初期用壓倒性武力『震懾』台灣，恐怕會造成大量平民傷亡。」而這將讓中國很難實質占領，也會激起國際反對聲浪。

他還說：「中國人現已不能再幻想自己會以解放者之姿受到台灣歡迎，還能獲得補給和支援。」

況且，台灣的飛彈武力也優於烏克蘭，能對中國部隊採取先發制人的襲擊，或在被入侵後攻擊中國的設施。

中國國防部和中國國務院台灣事務辦公室都未回覆路透的置評要求。

兩名學者和4名外交人員提到，中國戰略家還關切俄國如何應付西方國家對烏克蘭的間接軍援，畢竟中國犯台時也可能遇到這種情況。

趙通說，中國專家私下主張北京政府必須在資訊戰中提升競爭力，因為資訊戰在俄烏衝突期間讓俄國處境艱難。

除了在經濟上孤立俄國之外，西方國家的外交行動及有關戰區暴行的報導，也都有助於提供援助給烏克蘭，並讓俄國更難找到外部支持。

趙通說，對中國戰略家而言，當前俄烏衝突最大觀戰重點之一，就是西方國家如何「從他們的角度操縱國際輿論，斷然改變國際社會對戰爭的反應」。

有些中國戰略家認為，箝制資訊導致各界對俄國的印象比實際更差。趙通說：「很多人在討論中國必須非常關注此一資訊領域。」

若干分析師提到，早在俄國部隊連續數月在俄烏邊境集結、並於2月底真正入侵之前，烏克蘭方面的活動就已開展。

在新加坡經營戰略顧問公司的尼爾（Alexander Neill）說，在台灣會出現的後勤挑戰比在烏克蘭大得多，要準備這麼大規模的入侵部隊還得不被發現，極為困難。

此外，中國軍方領袖數十年來不僅向俄國尋求武器，還學習結構和指揮理論。

俄國和中國軍隊近年頻頻聯合演習，但這種合作的戰略假設有待檢驗。2012年，中國解放軍採取了類似俄國營級戰術群（BTG）的編制，原本是期望迅速、靈活、自主行動；然而俄國營級戰術群在烏克蘭踢到鐵板，證實極易遭受攻擊。

俄羅斯也一直難以協調數個不同軍區投入烏克蘭戰爭。中國分析師擔心中國犯台也會面臨類似問題，因為這需要南部、東部和北部戰區彼此順利合作，而中國目前的5大戰區於2016年才正式成立。

俄軍在烏克蘭還出現指揮失靈和士氣低落的問題。分析師說，目前不清楚中國軍隊在現代戰爭的表現如何，畢竟他們自1979年中越戰爭之後就沒參與過重大衝突。

尼爾說：「我們都看到了俄軍令人震驚的違紀跡象，這提醒大家，我們對中國軍隊在戰爭壓力下的表現還有很多不明之處。以他們被灌輸的所有政治思想來說，我們根本不清楚他們能展現多大彈性。」