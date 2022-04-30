中國第三度海上發射衛星 地點在東海、黃海鬧雙胞

中國首度達成火箭海上發射的一站式操作，但發射地點在黃海還是東海，政府與官媒卻有不同的說法。（新華社）

中國長征系列運載火箭，除了陸地發射之外，也正積極開發海上發射的模式，並且已首度達成總裝、總測、出港、發射一體化的「一站式」海上發射。

據微信 公眾號「中國航太 科技集團」消息，4月30日上午，長征十一號運載火箭在黃海南部海域，以運送吉林一號高分系列一共五顆衛星點火升空，爾後衛星順利進入軌道。

報導指出，本次任務裡，長征十一號運載火箭在「中國航太科技集團有限公司一院」固體運載火箭產業基地完成總裝總測，隨即轉運至港口發射船完成發射準備並出海執行任務，首次實現了火箭總裝、總測、出港、發射的一體化，使得「任務週期縮短三分之一」，同時減少運輸成本及運輸過程可能產生的風險，這次任務為中國衛星後續海上高頻次、批次發射奠定了紮實的基礎。

截至目前，長征十一號運載火箭共進行13次發射任務，其中10次為陸上發射，3次海上發射，共將58顆衛星送入太空 ，2022年還將有1至3次海上發射計畫。

在此次任務中，該火箭進行了以一級更換新型伺服機構為主的多項技術改進，「提高了火箭的測試覆蓋性和可維護性，發射操作更為簡捷」。本次發射船航程超550公里，也進一步拓展了海射的機動範圍，提高任務適應性。

另，據「解放軍報」報導，中國首次海上固體火箭發射在2019年6月5日、第二次則在2020年9月15日。而公開資料顯示，前兩次海上發射衛星，都是在黃海海域。

但此次第三次海上發射地點卻鬧了雙胞。微信公眾號「中國航天科技集團」（火箭研發方）、「海陽發布」（山東海陽市負責此次發射融媒體廣告）稱是在黃海，官媒「新華社」、「人民網」報導卻稱是在東海，由於在一般認知上，黃海與東海的分界線為長江口北岸的啟東角與韓國濟州島西南角的連線，故此次發射也可能位於東海北部跟黃海南部的交界區域。