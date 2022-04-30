習近平要求疫情防住、經濟穩住 胡錫進：不能忙抗疫輸了GDP

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局會議。（新華社）

中共 中央政治局29日舉行會議，分析當前經濟形勢和工作，由中共總書記習近平主持。會議稱，「疫情 要防住、經濟要穩住、發展要安全」是中共中央的明確要求。環球時報特約評論員胡錫進也發文指出，中共中央政治局遞出的最重要信息就是經濟工作非常重要，「有些人認為抗疫壓倒一切無需計算成本，經濟可以任意犧牲，這些都是偏解，是錯誤的。」

每年4月，中共中央政治局會議都會重點討論經濟形勢。新華社報導，會議分析當前形勢稱，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業 、穩物價面臨新挑戰。

會議重申，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議強調，要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底線，並提及一些市場重點關注領域。

此外，要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤。同時要防止各類「黑天鵝」、「灰犀牛」事件發生，以迎接中共20大。

環球時報特約評論員胡錫進發文分析，中國抗疫不能失敗，同時經濟也不能輸，這既是中央的要求，也是群眾共同呼聲。他認為，各地在堅決抗疫的同時始終不把注意力從經濟上移開。

胡錫進稱，如果今年中國各地光忙抗疫，全年經濟弱得厲害，增長率甚至輸給西方國家，那對中國社會信心的衝擊將會很大，「我們絕不能允許那種情況出現。」

中新社引述華興資本首席策略分析師龐溟指出，中國將繼續探索在穩增長、防控疫情、使社會和經濟活動回歸正常三者中尋求平衡。此次會議有利於各方把握下一步重點工作思路和政策部署，穩定市場預期。