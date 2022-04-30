中共中央政治局重磅定調「釋利多」股市、人民幣飆漲
中共中央政治局29日舉行會議，分析當前經濟形勢和經濟工作，並定調五大要點，財經專家大喊「重磅利好來了」，果真會後A股、港股跳漲，離岸人民兌美元收復6.64關口。
綜合媒體報導，中央政治局會議強調，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。
受此消息影響，A股港股人民幣全線飆漲；創業板指拉升漲逾4%，滬指漲越2%，深成指漲超3%。互聯網服務、教育、遊戲、傳媒等板塊漲幅居前，兩市上漲個股超4300支。
港股方面，香港恆生指數午後直線拉升，一度漲超4%；恆生科技指數漲超10%，京東漲20%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲超15%。
人民幣匯率方面，離岸人民幣兌美元收復6.64，較日低反彈約600點，報6.6392。
據報導，中信證券聯席首席經濟學家明明表示，中央政治局政策都是保持資本市場平穩運行、穩定市場信心的一些政策方向。
南開大學金融發展研究院院長田利輝也表示，中央政治局此次發聲對於資本市場平穩運行意義重大，釋放重要利好消息和中國資本市場長期向好的信號。
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