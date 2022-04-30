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中國堅持動態清零 禁自行變通 李斌：疫情防控是「全國一盤棋」

中國新聞組／北京30日電
北京市朝陽區昨進行第三次常態化核酸檢測，民眾在望京的一處核酸檢測點檢測採樣。（中新社）
北京市朝陽區昨進行第三次常態化核酸檢測，民眾在望京的一處核酸檢測點檢測採樣。（中新社）

中國嚴格的防疫政策引發愈來愈多的不滿與質疑，中國國新辦昨特別舉行記者會為「動態清零」辯護。中國國家衛健委副主任李斌強調，發現一起、撲滅一起的「動態清零」做法，是當前中國疫情防控務必守住的底線。

對「動態清零」政策是否應因地制宜、適當變通？李斌強調，疫情防控是一場總體戰，必須增強「大局意識」、堅持「全國一盤棋」。他稱，如果個別地方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散、外溢，甚至跨區域傳播。

不過，李斌也表示，在堅持「動態清零」總方針不動搖的前提下，鼓勵地方根據當地疫情形勢和特點，探索總結一些好的經驗和做法，努力用最小的成本取得最大的防控效果。

此外，北京青年報報導，國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年29日分析稱，上海和北京的這兩個城市人口基數大、人口的密度大、人口的流動性也是比較大的，給防控造成了很大的困難，這是它的難點。

梁萬年表示，上海的疫情的防控現在還是處在關節階段，從報告的病例發病曲線來看處在下降的階段，防控一系列措施和策略正在發揮作用。但是上海每天的發病數還都是在萬例以上，在這方面的波動確實形勢依然嚴峻複雜。

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