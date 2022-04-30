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疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

點名習近平 美國眾院提案「控中助俄」

中國新聞組／北京30日電
中國常駐聯合國代表張軍指出，小國被強迫站隊不公平也不合理，圖為他4月5日在聯合國烏克蘭會議上發言。（中新社）
中國常駐聯合國代表張軍指出，小國被強迫站隊不公平也不合理，圖為他4月5日在聯合國烏克蘭會議上發言。（中新社）

俄烏戰爭開打已經兩個月，外界不斷懷疑中國是否援助俄國，美國聯邦眾院日前通過以中國國家主席習近平命名的法案，要求國務院針對中國是否協助俄國逃避國際制裁提交評估報告，並定期進行更新。

美國之音報導，這項由共和黨議員提出的評估習近平如何干預和破壞美國對俄國制裁法案（Assessing Xi's Interference and Subversion Act），英文簡稱為「軸心法」（AXIS Act），習近平的姓氏進入提案標題裡，可說難得一見。眾院27日以394票贊成、3票反對的壓倒性通過。

報導指出，這項以習近平為名的「軸心法」，要求國務院在法案生效後30天內，向國會提交非機密的評估報告，說明中俄之間的合作情況、中國是否提供俄國任何援助，或協助俄國逃避國際制裁。法案還要求國務院在提交報告後必須每90天對內容更新。

此外，中國跟索羅門群島簽署「安全合作協議」一事，近日受到國際高度關注，澳洲、美國等各國並對索國施壓。中國常駐聯合國代表張軍對此指出，「真正的多邊主義不是搞集團政治和小圈子，不是挑起陣營對抗和新冷戰」，暗批美國等國家。

據新華社報導，張軍在聯合國「小國、多邊主義和國際法」高級別圓桌會議時強調，近期的地緣衝突表明，要「始終堅持大小國家一律平等」，國家不分大小、強弱、貧富，都是國際社會的平等成員，這是創立聯合國的初衷，也是多邊主義和國際法的核心要義。「然而，縱觀世界，霸權主義和強權政治依然存在，國際關係民主化還有很長的路要走」。

他並不點名指責美國等國家，稱「總有一些國家在特定場合說尊重其他國家自主選擇合作夥伴的權利，在另外的場合又對其他國家同第三國開展正常交往說三道四。忽視和侵犯小國利益，強迫小國選邊站隊，既不公平，也不合理，這種情況必須進一步通過國際關係民主化予以改變」。

俄國 習近平 國務院

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