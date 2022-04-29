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美皮尤民調：82%對中看法負面 43%認中是第一大經濟體

中國新聞組╱北京29日電

一項由美國皮尤研究中心所作民調顯示，三分之二的美國民眾將中國視為美國的最主要競爭對手，82%美國民眾對中國持負面看法，約43%受訪者認為中國是世界第一大經濟體，中國的實力與影響力是美國日益增長的威脅。

綜合媒體報導，對於中俄的夥伴關係，皮尤研究中心民調顯示，約62%受訪者感到擔憂；對中國影響美國政策感到擔憂的有47%、擔憂中國軍事力量的有43%，對中國經濟競爭以及對兩岸關係緊張感到擔憂的則各為35%。

報導指出，66%受訪美國民眾認為中國在世界舞台的影響力逐漸擴大，43%認為中國是世界第一大經濟體，和認為美國為世界第一大經濟體相同。比2020年的民調相比，當時僅約32%受訪者視中國為第一大經濟體，52%民眾認為美國才是。

雖然越來越多美國人認為中國的經濟實力已超越美國，但民調顯示，在軍事影響力的部分，仍有70%的美國人認為美國是世界上最重要的軍事強國，僅有19%的人認為中國是世界上最重要的軍事強國。不過，自2020年以來，認為中國是最重要軍事大國的美國人，比率增加了超過一倍。

據報導，過去一年，美國民眾對中國有負面看法的比率也略有增長，達到82%，其中40%感到非常負面。與2021年相比，負面觀感增加6個百分點。儘管如此，美國人比較多是將中國視為競爭對手而非敵人，比率分別為62%與25%，另有10%受訪者將中國看做合作夥伴。

這項在3月21至27日針對全美2581名成人進行調查還顯示，美國老年人與年輕一代對中國的看法存在重大差異，年長者對中國更持負面看法，認為美中關係不佳，並將中國描述為敵人。特別是在兩岸關係上差異最大，約52%年齡超過65歲的受訪者認為兩岸關係十分嚴峻，但年齡在18到29歲的年輕人中僅26%有這樣的擔憂。

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