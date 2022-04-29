中進口煤炭關稅突降為0 貿易商： 俄羅斯是真正受益者

在礦災與進口禁令兩大因素夾擊下，中國煤炭供應吃緊。（路透）

美、英、日等國陸續對俄羅斯 煤炭祭出禁令後，引發全球搶煤熱潮。中國當局昨天突然宣布，5月1日到2023年3月31日間，將各種煤炭進口關稅 削減為零。外媒說此舉可能會進一步增加世界頭號溫室氣體排放國的二氧化碳排放量。而誰會是真正受益者？貿易商猜測，就是俄羅斯。

中國雖不願鬆口加入抵制俄羅斯行列，但據路透、德國之聲報導，中國海關總署20日發布的數據顯示，今年3月中國從俄羅斯進口煤炭312萬噸，較去年同期的440萬噸明顯暴跌，年減達29%。

報導指出，中國企業大幅削減俄羅斯煤炭購買量，一大原因是企業難以從國有銀行獲得相應的融資，而國有銀行不願融資的原因是擔心西方的制裁。

在全球搶煤大環境下，為了確保煤炭進口優勢，中國國務院關稅稅則委員會昨天發布公告：「為加強能源供應保障，推進高質量發展，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。」

中國國家主席習近平等領導人在承諾2030年實現碳達峰的環保目標的同時，也不斷強調煤炭在中國能源結構中的重要作用。

中國進口的無菸煤和煉焦煤主要用於煉鋼。依照中國當局出台的新規定，這兩種煤炭的進口關稅將從目前的3%下降為零，其他煤炭的進口關稅將從3-6%普遍下調。

中國去年進口煤炭3.23億噸，占中國總需求的8%左右。

不過，路透認為，取消煤炭進口關稅不會對中國今年的煤炭進口產生多大影響。原因是中國國內的煤炭產量位於歷史最高點，同時海運價格也飆升至歷史最高水平。

此外，行業人士分析說，中國煤炭的主要供應國印尼的煤炭進口關稅一直都是零，所以新措施不會對中國進口印尼煤炭產生任何影響。另外一個主要供應國是澳洲 ，中國當局目前依然維持著對澳洲煤炭的進口禁令，新措施自然也不會有任何作用。

路透引用在北京工作的一名煤炭貿易商的話說，「我們可以猜一猜，能夠從關稅下調中獲利的就是進口俄羅斯煤炭，俄羅斯動力煤炭的進口關稅過去是6%。」

另外，華爾街日報報導，煤炭企業中國神華能源股份有限公司（中國神華）和中國中煤能源股份有限公司（中煤能源）得益於煤炭價格上漲，兩家公司第一季度利潤大增。