我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

推特會為北京「開門」？ 貝佐斯陰謀論遭質疑「酸葡萄」心理

中國新聞組／北京28日電
推特25日宣布，同意以大約440億美元的總價，將公司賣給億萬富豪馬斯克。（路透）
推特25日宣布，同意以大約440億美元的總價，將公司賣給億萬富豪馬斯克。（路透）

世界首富馬斯克斥資重金要買下推特，亞馬遜創辦人貝佐斯質疑，特斯拉在中國的巨大商業利益會否讓北京在推特「發揮影響力」；對此，中國官媒回應：有關陰謀論只是「酸葡萄」心理。

「紐約時報」記者傅才德在推文中指出，中國是特斯拉2021年的第二大市場，僅次於美國、中國的電池製造商，是特斯拉電動車的主要供應商。他質疑，中國在2009年禁止推特後，北京對該平台幾乎沒有任何影響力，但這件事在馬斯克入主推特後可能發生變化。

貝佐斯轉推該文並稱：「這是個有趣問題。中國政府要在『城市廣場』獲得影響力了嗎？」馬斯克在買下推特後，稱推特是個提供言論自由的「數碼城市廣場」。

在隨後的貼文中，貝佐斯試圖澄清他的評論。他說：「針對這個問題，我自己的回答是可能不會。在這方面，更可能的結果是讓特斯拉在中國的情況變得更複雜，而不是導致推特的審查。」他補充：「等著看吧。馬斯克極其擅長駕馭這種複雜性。」

針對外界有關質疑，中國外交部在26日例行新聞會上公開回應，發言人汪文斌稱：「這些都是猜測，沒有任何事實依據。」

此外，復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈毅表示，貝佐斯的說法可能想阻止馬斯克收購推特，部分原因是馬斯克的特斯拉在中國取得成功，但亞馬遜卻未能進軍中國市場，「用中國所謂的影響力質疑馬斯克只是『酸葡萄』心態。」

貝佐斯的質疑引起輿論發酵後，馬斯克發布了一篇意味深長的推文稱「那些害怕言論自由的人的極端抗體反應說明了一切」。他補充稱：「我所說的『言論自由』，只是指符合法律規定的言論。我反對遠超出法律範圍的審查制度。如果人們想要更少的言論自由，他們會要求政府通過相關的法律。觸法是與人民的意願相違背的。」

馬斯克 推特 特斯拉

上一則

不交鑰匙就鐵絲鎖死門… 河北遷安居委會「硬隔離」 官方說話了

下一則

調查：港75%染疫復元者有後遺症 倡設跨專科治療中心

延伸閱讀

馬斯克買推特動機：討好極右派、迎合成長中的市場？

馬斯克買推特動機：討好極右派、迎合成長中的市場？
推特被收購 其他平台受益

推特被收購 其他平台受益
馬斯克收購推特 後果成敗難料

馬斯克收購推特 後果成敗難料
馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳