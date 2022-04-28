推特會為北京「開門」？ 貝佐斯陰謀論遭質疑「酸葡萄」心理

推特25日宣布，同意以大約440億美元的總價，將公司賣給億萬富豪馬斯克。（路透）

世界首富馬斯克 斥資重金要買下推特 ，亞馬遜創辦人貝佐斯質疑，特斯拉 在中國的巨大商業利益會否讓北京在推特「發揮影響力」；對此，中國官媒回應：有關陰謀論只是「酸葡萄」心理。

「紐約時報」記者傅才德在推文中指出，中國是特斯拉2021年的第二大市場，僅次於美國、中國的電池製造商，是特斯拉電動車的主要供應商。他質疑，中國在2009年禁止推特後，北京對該平台幾乎沒有任何影響力，但這件事在馬斯克入主推特後可能發生變化。

貝佐斯轉推該文並稱：「這是個有趣問題。中國政府要在『城市廣場』獲得影響力了嗎？」馬斯克在買下推特後，稱推特是個提供言論自由的「數碼城市廣場」。

在隨後的貼文中，貝佐斯試圖澄清他的評論。他說：「針對這個問題，我自己的回答是可能不會。在這方面，更可能的結果是讓特斯拉在中國的情況變得更複雜，而不是導致推特的審查。」他補充：「等著看吧。馬斯克極其擅長駕馭這種複雜性。」

針對外界有關質疑，中國外交部在26日例行新聞會上公開回應，發言人汪文斌稱：「這些都是猜測，沒有任何事實依據。」

此外，復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈毅表示，貝佐斯的說法可能想阻止馬斯克收購推特，部分原因是馬斯克的特斯拉在中國取得成功，但亞馬遜卻未能進軍中國市場，「用中國所謂的影響力質疑馬斯克只是『酸葡萄』心態。」

貝佐斯的質疑引起輿論發酵後，馬斯克發布了一篇意味深長的推文稱「那些害怕言論自由的人的極端抗體反應說明了一切」。他補充稱：「我所說的『言論自由』，只是指符合法律規定的言論。我反對遠超出法律範圍的審查制度。如果人們想要更少的言論自由，他們會要求政府通過相關的法律。觸法是與人民的意願相違背的。」