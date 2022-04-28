封城衝擊經濟 美媒：習要求今年GDP增速超美

中國國家主席習近平認為，確保中國經濟穩定增長很重要。(路透社資料圖片)

中國經濟在備受防疫封控措施拖累下，美媒報導，國家主席習近平 告訴官員，要確保中國今年的GDP增速超過美國。

「華爾街日報」引述消息人士稱，在過去幾周的會議上，習近平向高層經濟和金融官員表示，確保中國經濟穩定增長很重要，因為這對顯示中國一黨制是優於西方自由民主制度，以及美國政治和經濟上都在衰落至關重要。

據報，為響應習近平提振經濟的號召，中國政府部門正在討論加快大型基建項目建設的計畫，特別是製造業、科技、能源和食品行業的項目，討論的內容還包括為刺激消費支出而向個人發放「優惠券」的計畫。

去年第四季，美國經濟按年增長5.5%，增速超過中國經濟的4%。美國總統拜登當時表示，這是20年來美國經濟增速首次超過中國。這引發中國政府高層官員的不安。

中國今年經濟增長預期目標為5.5%左右，但有經濟學家質疑，在中國政府堅持動態清零防疫政策的情況下，能否實現目標。對於本已面臨房地產市場向下和出口勢頭減弱的中國經濟，動態清零總方針正對國內消費支出和工業生產造成不良影響。

此外，總理李克強昨日主持召開國務院 常務會議時，決定加大穩崗促就業 政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。會議指出，推進企業在做好疫情防控條件下復工復產，保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正常運轉。

據央視新聞，會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要落實中共中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業。要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的採取「點對點」幫扶。

其次，要拓展就業崗位。落實大眾創業、萬眾創新相關政策。推進大學畢業生「百萬就業見習」。啟動一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。

還要做好就業服務和兜底保障。壓實各地穩就業責任，作為績效考核，確保完成全年就業目標。

四要加強對貨運經營者支持。5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免徵增值稅。盡快推出1000億元人民幣再貸款支持物流倉儲等企業融資。合理支持車貸延期還貸。五要確保車輛通行證快申快辦，全大陸互認。