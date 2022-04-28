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保護智財效果遭質疑 美301報告：中國續列優先觀察名單

記者張文馨／華盛頓27日電

美國貿易代表戴琪27日發布特別301年度報告，指中國雖在去年頒布一系列保護智慧財產權的措施，但效果仍待觀察，加上司法透明度不足，續列優先觀察名單；此外，報告肯定歐盟、智利和台灣在保護營業秘密領域的作為。

受到俄烏戰爭影響，原本列在優先觀察名單中的烏克蘭今年免受評估；美國貿易代表署（USTR）持續將俄羅斯列在優先觀察名單，除了因侵權行為未改善，美國正密切關注俄國提出允許企業侵權以反制國際制裁的提議。

戴琪（Katherine Tai）透過聲明表示，美國密切關注中國落實在美中第一階段貿易協議所作承諾的進展，中國去年頒布修正後的專利法、著作權法和刑法等保護智財相關措施，但惡意註冊商標、仿冒和網路盜版的等長期問題猶在。

報告表示，中國國家市場監督管理總局宣布將故意侵權、侵占商業機密、從事不公平競爭、提交異常專利申請或惡意申請商標登記者列入黑名單，並課以罰則；但相關措施缺乏程序保障，如通知目標實體、明確的決定因素與上訴機會。

報告也提到中國司法透明度的問題，指中國的法院選擇性公布判決結果；此外，執法機構也不向權利人說明執法過程訊息或成果。

前總統川普引301調查結果掀起與中關稅戰，現任總統拜登接手後重新檢視貿易協議執行情形，並未調降關稅。

紐約時報報導，拜登政府一直在討論調降中國製造消費性商品關稅，並調查中方的產業補貼情形，知情人士表示，調查結果可能導致美國對中國產品加徵戰略商品關稅。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇接受紐時訪問表示，關稅戰解決不了美中經貿摩擦的核心問題，也無助真正平衡美國的對外貿易，只會讓美國陷入通膨，增加美國家庭日常開支。

特別301報告檢視美國上百位貿易夥伴保護智慧財產權的作為，戴琪今年點名27位貿易夥伴列入觀察名單；阿根廷、中國、印度、印尼、俄羅斯與委內瑞拉為「優先觀察」；巴西、加拿大和越南等20國為「一般觀察」。

石油出口國沙烏地阿拉伯和科威特因保護智慧財產有成，被移出觀察名單。

有關台灣，報告提到去年美台舉行貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，討論落實營業秘密保護、智財權立法和數位隱私等進度；報告也肯定歐盟、智利和台灣在保護營業秘密領域的作為。

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