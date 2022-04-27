財困、暗示習下台？ 大外宣「多維新聞」熄燈 網猜內幕

多維新聞已經對所有內部員工通告將於4月26日停止更新。（網頁截圖）

由海外民運人士創立的「多維新聞」26日下午4時起，官網停止更新，結束23年歷史。有關人士透露，多維新聞此番結束，背後與母公司南海控股近年財務困難有關，但也有人猜測有內幕。這次中國爆發新一波疫情 ，多維新聞對上海等地的防疫措施多所批判，去年還暗示習近平該主動退休，或與停運難脫關係。

公開資料顯示，多維新聞成立於1999年，由何頻所創辦，2009年被港商于品海收購股權，目前隸屬於于品海旗下的南海控股集團。該集團另一媒體部門是2016年創立的「香港 01」。

多維總部原在紐約，近年搬至北京 ，並在台港兩地有編輯部門運作。除了「多維新聞網」外，還曾發行港版與台版兩種「多維月刊」，解析兩岸三地政治議題。多維在立場上被視為親近中共中央主張，擅於為中國大外宣。

在關閉網站前，多維新聞4月22日曾刊文提議效仿所謂的「高層政治精英推舉制」，讓200名左右的中央委員「小圈子」，選出中共下一代領導人。這些都為多維新聞熄燈增添疑雲。

據了解，此次多維宣布停止運作，主要是指在北京的編輯部。去年中，「多維TW月刊」就已停刊，去年底則宣告裁撤台北編輯部。

知情人士透露，員工是即日突然收到通知。不過「多維」之前因疫情等原因，已欠薪最少半年，「大地集團受封城、房地產影響，而多維也一直無錢、一直有員工流失，愈走愈少」。據了解，多維2015年在北京辦公室近200人，現時編輯部約50至60人。

消息人士透露，只有極少數管理層會轉入同屬集團旗下的「香港01」。