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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

母公司大陸投資失利 導致多維關門？

 中國新聞組 / 北京27日電
南海控股集團傳出財務危機，圖為該集團主席于品海。（本報資料照片）
南海控股集團傳出財務危機，圖為該集團主席于品海。（本報資料照片）

媒體網站「多維新聞」傳出財務危機，於26日下午4時起停止運作，各界紛猜測是否有其他內幕消息。針對檯面上的「財務危機」，自由亞洲電台從「親共港商大陸投資失利」切入，報導多維新聞宣布停運一事。

「多維新聞」隸屬於香港南海控股集團，「香港01」亦為同集團旗下媒體。于品海任南海集團主席，同時也是「香港01」創辦人。南海集團除媒體事業外，亦在中國投資房地產、影城等業務。

而南海控股集團日前則傳出財務危機，根據南海控股董事會先前已向香港聯交所揭露，單在2021年，虧損達到30（港元，下同，約3.8美元）至34億元，2020年亦已虧損25.3億，兩年總虧損額達50多億元。虧損主要原因為，集團在中國房地產業務受創，加上疫情反覆，亦影響了影院業務。

目前于品海仍經營香港01，這家新聞機構經常發表支持北京對港政策社論，引述不少親共人士內部消息。

旅美知名作家何清漣在其所著作「紅色滲透」一書中曾指出，「多維新聞網有個特點，每當中共內鬥激烈、陷入某種矛盾時，多維便承擔放風闢謠的工作。」何清漣也直言，多維曾是江澤民的輿論發聲筒。

香港 投資 房地產

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