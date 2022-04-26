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62封疆大吏調整 山東、浙江19人上位

中國新聞組／北京26日電

今年是20大換屆之年。截至目前，31個省區市62名黨政一把手中，除了北京、天津、上海、重慶、廣東和內蒙古書記以及北京市長等少數幾個職位之外，其他人員均已調整完畢。

香港01報導，梳理現任62名封疆大吏簡歷發現，62名封疆大吏來自22個省級行政區。其中山東、浙江兩省共有19人上位。

山東籍人數最多，有11人：天津市委書記李鴻忠、福建省委書記尹力、西藏黨委書記王君正、青海省委書記信長星、寧夏黨委書記梁言順、新疆黨委書記馬興瑞、河北省長王正譜、吉林省長韓俊、浙江省長王浩、湖北省長王忠林、貴州省長李炳軍。

緊隨其後的是浙江籍，有八人：上海市委書記李強、河南省委書記樓陽生、海南省委書記沈曉明、重慶市委書記陳敏爾、甘肅省委書記尹弘、湖南省長毛偉明、四川省長黃強、陝西省長趙一德。

江蘇、福建籍各有五人。江蘇籍：黑龍江省委書記許勤、江蘇省委書記吳政隆、湖北省委書記王蒙徽、上海市長龔正、山東省長周乃翔；福建籍：北京市委書記蔡奇、山西省委書記林武、安徽省委書記鄭柵潔、江蘇省長許昆林、江西省長葉建春。

其後是吉林、湖南籍各有四人。吉林籍：浙江省委書記袁家軍、廣西黨委書記劉寧、四川省委書記王曉暉、北京市長陳吉寧；湖南籍：江西省委書記易煉紅、山東省委書記李幹杰、雲南省委書記王寧、重慶市長胡衡華。

河南、江西籍各有三人。河南籍：遼寧省委書記張國清、河南省長王凱、雲南省長王予波；江西籍：黑龍江省長胡昌升、海南省長馮飛、青海省長（代）吳曉軍。

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