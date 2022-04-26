習近平賀馬克宏連任法國總統 盼中法務實合作

國家主席習近平25日致電馬克宏(圖)，祝賀他當選連任法總統。(中新社)

法國總統馬克宏 在第二輪投票中脫穎而出，順利連任，中國國家主席習近平 25日致電馬克宏，祝賀他當選連任法國總統，並表示盼雙方務實合作，共同維護多邊主義，為中歐關係發展注入新動力。

央視網報導，習近平指出，過去五年來，在共同引領下，中法全面戰略夥伴關係保持高水準發展，雙方持續深化各領域務實合作，並肩抗擊新冠肺炎疫情，共同維護多邊主義、完善全球治理，為中歐關係發展注入新動力，為世界和平、穩定、繁榮作出新貢獻。

習近平強調，中法都是具有獨立自主傳統的大國。當前，國際形勢正經歷深刻複雜變化，中法關係健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯。他始終從戰略高度和長遠角度看待中法關係，願繼續同馬克宏一道，秉持「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心，攜手推動中法關係不斷邁上新台階，造福兩國人民和世界人民。

馬克宏與習近平的近期通話，一次是在3月8日，習近平與馬克宏和德國總理蕭茲舉行視訊峰會，就烏克蘭 局勢交換意見；一次是在2月16日，習近平與馬克宏通電話，雙方談及烏克蘭局勢外，馬克宏也呼籲中國解除對立陶宛的制裁，並表達對新疆強迫勞動的擔憂。