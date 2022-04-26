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五四青年節前夕 習近平考察人民大學 勉青年不負時代

中國新聞組／北京26日電
國家主席習近平25日到中國人民大學考察調研，並向師生們揮手致意。(新華社)
國家主席習近平25日到中國人民大學考察調研，並向師生們揮手致意。(新華社)

在五四青年節前夕，北京疫情升溫之際，國家主席習近平25日現身中國人民大學考察。習近平希望全國廣大青年立志民族復興，不負時代，在青春的賽道上奮力奔跑，爭取跑出當代青年的最好成績。

來源：YouTube

根據央視新聞報導，習近平先後走進思政課智慧教室、博物館、圖書館，了解學校促進思政課教育改革創新、學校歷史沿革、教學科研成果、加強文獻古籍保護利用和促進理論研究成果轉化應用等情況，並主持召開師生代表座談會。

新華社報導，習近平向全國各族青年致以節日的祝賀，向中國人民大學全體師生員工、向全國廣大教育工作者和青年工作者致以誠摯的問候。習近平希望全國廣大青年牢記黨的教誨，立志民族復興，不負韶華，不負時代，不負人民，在青春的賽道上奮力奔跑，爭取跑出當代青年的最好成績。

去年五四青年節前夕，習近平曾於4月19日赴清華大學考察，先後視察了美術學院、成像與智能技術實驗室、重點教學科研成果展示、西體育館，也與清華大學師生代表進行座談並發表講話。

香港01報導，值得一提的是，今年是人民大學建校85周年。2017年人民大學建校80周年時，習近平曾致賀信稱，人民大學是中共創辦的第一所新型正規大學。建校以來，中國人民大學始終堅持黨的領導，堅持馬克思主義指導地位，堅持為黨和人民事業服務，形成了鮮明辦學特色，在中國人文社會科學領域獨樹一幟，為中國革命、建設、改革事業培養輸送了一批又一批優秀人才。

中國人民大學的前身是1937年誕生的陝北公學，以及後來的華北聯合大學和華北大學，1950年10月3日以華北大學為基礎合併組建，註重人文社會科學高等教育和馬克思主義教學與研究，被譽為「中國人文社會科學高等教育領域的一面旗幟」。

習近平 教育 北京

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