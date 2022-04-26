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新聞焦點／毀單、斷鏈 恐比外資撤離更傷中國經濟

香港特派員李春
這次疫情影響中國甚鉅，經濟陷「毀單、斷鏈」危機。( Getty Images)
這次疫情影響中國甚鉅，經濟陷「毀單、斷鏈」危機。( Getty Images)

中國經濟界最近關心的一件事叫「撤資」，即外資撤走，但看來主管當局不以為意，典型代表是中國證監會副主席方星海，有人引他話說外資要走就走吧，早晚還是會回來的。但仔細一看，「撤資」未在進行時，真正對中國經濟有殺傷力的，是已現的「毀單」和將現的「斷鏈」。

方星海說外資走就走吧，引起經濟界的非議。從事後發出的文字稿，他說的是「外資投資中國，他們看中國也有一個熟悉的過程，有的時候也看不明白，有的時候出了什麼政策他就慌他就離開，我覺得一時的離開也沒關係，過段時間還會回來的，關鍵是我們自己的政策」。

外資也不可能說撤就撤。中國經濟跟外邊市場關係較大的現象，近來是「毀單」。

經常上淘寶的民眾發現，近來出現的打折商品，多掛著「毀單商品」字眼，打折也真的是打到骨折級的。有廠商解釋說，「毀單」就是買家把已經下了的訂單取消的意思，特別是被外面毀了單的商品，多轉到中國市場，一掛「毀單」，大家就懂那是便宜貨。

「毀單」有主動毀和被動毀兩種，主動毀的是中國出口廠商或因物流到了時間交不了貨，或因停封廠完不成訂單，只好賠點錢了事，事後生產出的產品就當作「毀單」貨來買了。

「毀單」對中國經濟也是有傷害的，最近的爆疫封城，「毀單」的事也就更多了，主動毀被動毀的一起出現，那就不是生產放緩、出口減少的問題了，而是不賺反虧了。但與「斷鏈」比較起來，「毀單」還算好的。

所謂「斷鏈」也是中美貿易戰時就有的經濟現象，是說在中國這樣的製造大國和貿易大國，生產鏈和供應鏈兩大鏈條的斷掉，會重挫中國經濟。所以過去大約四年間，主管當局都在提「保鏈」，就是不要令鏈條斷掉。

保住鏈條不要斷掉，有不斷湧現的新難題，國際大宗商品價格持續暴漲的難題還沒有克服，舊難題又來了，那就是疫情。近月疫情爆發，出現了兩大現象，一是封城，一是斷流（物流中斷），兩大現象的副產品，就是「斷鏈」。

疫情 封城 投資

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