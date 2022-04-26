抑制人民幣貶值 人民銀行降準釋信號：阻資金出逃

中國A股4大股指25日大跌，其中具有代表性的上證指數跌逾5%，失守3000點大關。圖為福建福州股民25日用手機查看股市行情。(中新社)

清零、封城政策造成中國經濟下行，3月外資流失額度高達175億美元(約1147億人民幣)。中國人民銀行25日突宣布自5月15日起，金融機構外匯存款準備金率由9%下調至8%。外界稱此舉在於釋放抑制人民幣過快貶值訊號，阻止資金出逃。另外，「股匯雙殺」也在25日上演，上證指數 失守3000點大關，人民幣走貶，重回6.5時代。

受到人行利好消息刺激及隔夜外圍市場上漲帶動，25日歷經股匯雙殺後，26日三大股指集體高開。其中，滬指高開0.07%，深證成指高開0.22%，創業板指高開0.17%。

此前，由於美國聯準會的鷹派言論，美元指數突破101大關，以致人民幣兌美元中間價連續第四天下調，報6.4909，較前一日調貶313個基點，在岸價、離岸價分別一度貶破6.56、6.59關口，創逾一年以來新低。

去年底，人行曾在人民幣走升的背景下，於去年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，將當時的外匯存款準備金率從7%提高到9%，以致人民幣應聲走貶，如今隨著外匯流動性鬆綁，市場認為此舉有助於在短期內維持人民幣匯率 穩定。

在美國聯準會處於加息周期中，人行貨幣 政策堅持「以我為主」，未跟進美加息，也因此相應讓人民幣匯率承受了貶值壓力。

據21世紀經濟報導消息，中國貨幣政策面臨著「不可能三角」之間的平衡。所謂不可能三角，指一個國家不可能同時實現資本流動自由、貨幣政策的獨立性和匯率的穩定性。一個國家只能擁有其中兩項，而不能同時擁有三項。作為大型經濟體，中國將首選貨幣政策獨立性，短期內將在匯率和資本流動之間抉擇。

面對大量資金出逃，中國經濟被外資看衰了嗎？人行政策公布後，網友熱議不已。有網友認為人行釋放了1%外匯儲備的資金到市場上，說明市場缺乏流動性、很缺錢。經濟活躍度差、經濟下行壓力大才導致資金外流。有網友認為讓金融機構能用的錢多點，就不怕擠兌，更有網友為國家打氣，希望中國市場能重新回復活力與信心。

另外，儘管中國全面降準落地，但在美國聯準會鷹派論述、俄烏衝突持續等外部因素，以及本土疫情不斷的衝擊下，25日的中國A股上證指數、深證成指、創業板指全面低開並震盪下跌，早盤跌幅均超過2%，午後持續走弱。

25日截至收盤，上證指數報2928.51，跌5.13%，成交額4270.77億元人民幣(約651.11億美元)；深證成指10379.28，跌6.08%，成交額4698.17億元；創業板指2169，跌5.56%，成交額1718.89億元。上證指數是時隔21個月後，再次失守3000點大關，深證成指則創下今年以來單日最大跌幅。