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印度「以牙還牙」 暫停中國公民旅遊簽證

中國新聞組／北京25日電

中印關係再添不和諧因素，據披露，印度已經暫停中國公民旅遊簽證。印媒稱，這是對中國「以牙還牙」的報復行為，因為印度留學生迄今未被允許返回中國。

印度時報24日發表題為「以牙還牙　印度暫停中國公民旅遊簽證」的報導，國際航空運輸協會（IATA）稱，印度「向中國公民發放的旅遊簽證失效」。但印度政府高級官員稱，印方仍在向中國公民發放商務、就業、外交和公務簽證。

報導認為，這是印度對中國「以牙還牙」的報復行為，在印度暫停中國公民旅遊簽證之前，中國拒絕了2萬多名由於新冠疫情返回印度本土的印度學生返回中國。

但中國已經允許泰國、巴基斯坦和斯里蘭卡的學生返華，印度學生卻仍在等待。

報導披露，在中國國務委員兼外長王毅3月25日訪問印度時，印度外長向王毅提出了這個問題，但中方迄今並未做出回應。

包括英國和加拿大在內，多個國家禁止本國公民通過電子旅遊簽證前往印度，不過拿到本國的印度大使館簽發的普通紙質簽證者還是可以前往的。

現在，除了美國和日本之外，印度發放的為期10年旅行簽證都已失效。

國際航空運輸協會定期更新這些消息，以便航空公司知道，哪些國家的公民可以飛去哪些國家。最新有關印度的相關更新發布於4月19日，內容是關於哪些國家的公民不能通過電子旅遊簽去印度。

4月22日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方充分理解包括印度留學生在內的國際留學生希望早日返華復學的迫切心情。

趙立堅稱，中方會根據疫情形勢發展、本國實際以及科學判斷，統籌考慮外國留學生返華復課事宜，積極研究並逐步有序安排確有需要的留學生返華復學，有關工作正在推進過程中。

印度 簽證 留學生

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