中駐美大使秦剛：中美應共促全球糧食安全 有利維護世界和平

中國駐美大使秦剛21日在中美農業高層研討會上呼籲，中美應合作促進國際糧食安全。（取自中國駐美國大使館官網）

中國駐美大使秦剛 在中美農業高層研討會上表示，當前全球農業發展和糧食安全面臨的複雜嚴峻形勢，中美作為農業大國和農產品貿易大國，若能攜手應對挑戰，保持農業穩定發展，增強農產品供應鏈韌性，保障本國糧食安全，積極促進國際糧食安全合作，必將有利於維護世界和平、促進全球經濟發展和社會穩定。

秦剛並強調，「沒有糧食，就沒有穩定，也就沒有和平」。

受俄烏衝突與新冠疫情 等因素影響，北京當局近來高度重視糧食安全。中國國務院 總理李克強20日在國務院常務會議上就表示，穩定糧食等重要農產品生產供應，對保持經濟社會大局穩定特別是穩定物價、保障民生具有「壓艙石」作用。

2022年中美農業高層研討會21日在美國愛荷華州首府狄蒙舉行。據中國駐美國大使館官網，秦剛在會上發表演說時表示，在當前新冠疫情延宕、世界經濟復甦脆弱、氣候變化日益凸顯、地區衝突破壞世界安寧等背景下，糧食安全再度成為中美兩國和全世界面臨的重大現實問題。

秦剛表示，中國是最大的農產品進口國，美國是最大的農產品出口國，從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利於豐富中國老百姓的「糧袋子」，增加美國農民的「錢袋子」，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利於全球應對氣候變化的努力。

他指出，過去十年，中美農產品貿易額整整增加了105億美元，美國成為中國農產品第二大進口來源國和第三大出口目的國，中國則穩居美國第一大農產品出口市場。

秦剛說：「我們從來不排斥積極利用國際市場和資源，中國農產品市場的大門向世界敞開。中美在農產品貿易方面具有天然的適配性和互補性，雙方農業領域具有無限合作潛力。」