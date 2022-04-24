美歐聯合警告中：支持俄羅斯 將會損害與美歐各方關係

19日抵達布魯塞爾訪問的美國副國務卿薛曼 與歐盟 有關方面負責人多方會談之後，22日與歐盟外交事務部秘書長聯合發表聲明，提醒中國大陸，對俄羅斯 的任何支持都將會損害大陸與美歐各方關係。聲明也再次譴責大陸因台灣問題，制裁立陶宛的行為。

法廣網報導，拜登政府外交事務第二號人物薛曼此次率團訪問布魯塞爾，與歐盟有關方面就俄烏戰爭、中國以及印太戰略等議題展開多方會談。

針對已經持續兩個月的俄烏戰爭，薛曼與歐盟外交事務部秘書長桑尼諾22日在聯合發表的聲明中表示，美歐將繼續敦促中國不要幫助俄羅斯規避制裁，不要破壞制裁。聲明重申，這種對俄羅斯的支持將會影響中國與歐盟、中國與美國之間的關係。

美歐22日的聯合聲明也對中國政府不斷操弄新聞的行為，尤其是幫助傳播俄羅斯為烏克蘭戰爭編造的假新聞，表達憂慮。

自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭的軍事行動以來，中國政府及官方媒體始終拒絕指認這項行動為入侵，是戰爭，而只按照普京政權的說法，稱俄烏戰爭為「特別軍事行動」，並且不斷指責美國及北大西洋公約組織應對這場軍事衝突負責。

薛曼與桑尼諾22日在聯合聲明中也提到因為與台灣發展關係而遭到北京經濟制裁的立陶宛，重申美歐都反對這種經濟脅迫作為。

美國副國務卿此行與歐盟各方的會談自然也涉及台灣。據中央社報導，雙方都再次強調台海和平對區域安全的重要性，支持和平解決兩岸議題，不鼓勵任何破壞現狀的行動。