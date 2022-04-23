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中共二十大洗牌前奏？星媒：半數省委書記已換人

記者廖士鋒／即時報導
中共二十大前夕人事布局頻頻，圖為中共總書記習近平在十九大與前總書記江澤民互動。美聯社
中共二十大前夕人事布局頻頻，圖為中共總書記習近平在十九大與前總書記江澤民互動。美聯社

中共二十大即將於2022年稍晚召開，相關人事布局也早已展開。據統計，自2021年7月以來，半數省委書記已經換人。

4月22日，中共宣布河北省、四川省委書記換人後，新加坡「聯合早報」報導，目前已有約半數的省委書記換了新面孔。截至目前，除了中共內蒙古自治區黨委書記石泰峰雖然超齡仍在任，其他年滿或接近「正部級大員65歲退休年齡」的省級一把手，都已退居二線。

倪岳峰出任河北省委書記、王曉暉出任四川省委書記，這是中共高層在不到一個月內，更換的第二批省委書記。今年3月底，中共宣布調整湖北、青海、寧夏三省省委書記，原任的應勇、王建軍和陳潤兒卸任，王蒙徽、信長星和梁言順分別接任湖北、青海、寧夏一把手。

而仍在內蒙自治區黨委書記任上的石泰峰，生於1956年，已超過65歲，卻仍在2021年11月連任。報導指，石泰峰有望在中共二十大後進入政治局，或被安排進入大陸全國人大或全國政協，晉升「副國級」。

此外，在中共二十大前後，一些省區市的一把手仍會有調整，個別省級黨委書記將進京履職。報導指出，「目前唯一的女性省級黨委書記、貴州省委書記諶貽琴，以及中共總書記習近平在浙江的老部下、河南省委書記樓陽生，都被看好會在二十大更上層樓」。

此外，由中共政治局委員兼任黨委書記的北京、上海、天津、重慶和廣東，年內也可能出現一把手的調整。

至於卸任湖北、青海、寧夏三省一把手的高官，也已有了新歸宿。先前據中國人大網消息，4月20日大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會會議通過人大常委會任命名單，任命應勇為第十三屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員，任命陳潤兒為第十三屆全國人大農業與農村委員會副主任委員，任命王建軍為第十三屆全國人大社會建設委員會副主任委員。

中共 新加坡 北京

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