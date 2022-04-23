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索羅門遭中插旗 美急派團勸阻中勿駐軍、建軍事設施

編譯莊蕙嘉／綜合報導
白宮印太事務協調總監坎伯抵達所羅門群島。（美聯社）
白宮印太事務協調總監坎伯抵達所羅門群島。（美聯社）

白宮印太事務協調總監坎伯與負責東亞事務的國務院助卿康達22日率團抵達索羅門群島(中國譯所羅門)，分別與總理蘇嘉瓦瑞舉行90分鐘會談，另會晤國會反對黨領袖威爾。美方此行原本計畫要勸阻索國與中國簽署雙邊安全合作框架協議，但中索日前已完成簽署。坎伯指中方若順勢在索駐軍或建立軍事設施，「美國將做出回應」。另外，中索協議也令澳洲內部吵翻天，防長甚至暗示中國靠行賄才簽得協議。

澳洲政府上周曾派遣太平洋事務部長前往索國遊說但無功而返。澳洲國立大學「戰略與防務中心」教授布萊克斯蘭分析，華府不滿意澳洲處理的方式，所以才派團前往索國，主要是想看看有沒有辦法「亡羊補牢」，減輕中索簽約的後續效應。

坎伯一行人抵達機場後轉搭白色小巴前往總理府。不遠處，北京駐索國大使李明正與索國總理蘇嘉瓦瑞舉行國家體育場田徑跑道移交典禮。北京出資興建的體育場耗資5300萬美元，將用來舉辦明年的太平洋島國運動會，這是索國首度承辦此一大型賽事。

索羅門等太平洋島國被澳洲視為「後院」，現遭北京插旗，立刻成為5月21日國會大選的熱門議題。在野的工黨競選總部發言人克萊爾表示：「這是澳洲外交政策的重大挫敗。可預期的是未來幾周莫里森一定會設法推卸責任。但事實是，執政黨去年8月就接獲情資卻毫無作為」。影子內閣外長黃英賢更稱中索簽約是「二戰結束後最差勁的外交紕漏」。莫里森也證實，中索簽約後，他尚未致電蘇嘉瓦瑞，前一次通話已是上個月的事。

白宮表示，若中方因索中安全協議在當地建立事實上永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，將為美國所高度關切，且華府將做出回應。

美國代表團此行亦討論重設駐索羅門大使館的可能性。美國政府於1993年裁撤索羅門大使館，僅設領事館，形同外交關係降級。美方稱，對於重設索國大使館「非常積極」。

觀察者網報導，澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)21日被問及中索安全協議簽訂是否涉及行賄時，達頓表示他不能說得詳細，但他聲稱中國有通過行賄促成交易的歷史。

「關於賄賂或腐敗的問題——我們不付錢，我們不賄賂別人，但中國人當然會這樣做。」達頓在訪談中暗示，中國通過買通索羅門群島政客才與該國簽訂了雙邊安全合作框架協議。但對中國行賄的指控，達頓並未提供任何證據。而隨後總理莫里森則贊同了達頓的說法，稱他「觀點是正確的」。

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