共軍喊「三胎」有驚喜？ 第三航母呼之欲出

解放軍海軍成立73周年，在宣傳影片中暗示第三艘航母將亮相。圖為該影片的航母畫面。（視頻截圖）

4月23日是解放軍 海軍成立73周年紀念日，解放軍海軍22日發布首部宣傳航艦影片「深藍！深藍！」，片尾橋段以一句「三胎？好，安排！」暗示第三艘航空母艦即將亮相。意味深長的影片「彩蛋」瞬間成為網路話題，軍事專家認為，第三艘航母研發採用多種新技術，預計將在今年下半年下水。

據環球時報報導，這部長達6分多鐘的宣傳影片，透過殲15戰鬥機飛行員，以及首艘航艦遼寧艦 、首艘國產航艦山東艦的官兵生活作息，宣揚解放軍航艦建軍成果。

宣傳片的片尾安排一名海軍人員接到母親的電話，他回應說，「三胎」，與此同時，鏡頭依次掠過標有「16」、 「17」飛行甲板以及一處畫面留白，這名海軍人員回答稱：「安排」。

「16」是遼寧艦的舷號，「17」則是山東艦的舷號，意味深長的「三胎」瞬間成為話題。海軍在成立73周年之際拋出的這個「彩蛋」，一經播出便引發網友歡呼，新華網、央視新聞、人民網等媒體的新媒體端也紛紛予以轉載。

宣傳片中，一位海軍接到來自母親的電話時回應說，「三胎？好，安排！」與此同時，影片鏡頭依次掠過標有「16」「17」兩處飛行甲板，航母遼寧艦和山東艦的舷號分別是16和17。 （視頻截圖）

有網友歡呼「第三艘航母終於來了，期待！期待！」「電彈老三要下水了」，有網友問道「下水可以直播嗎？」還有網友感慨：「從無到有，見證了中國的強大！」

環球時報指出，這部宣傳片是由解放軍海政宣傳局和「中國軍號」聯合推出，兩者均為解放軍官方機構，結尾安排被認為是暗示解放軍第三艘航艦即將亮相。

港媒早前曾援引消息人士指出，在上海爆發的新冠疫情可能造成一些關鍵部件的延遲，延遲解放軍第三艘航艦的下水。

有消息稱，中共 第三艘航艦很可能繼續以中國沿海省分名字命名為「江蘇號」。

軍事專家宋忠平對「環球時報」表示，中國已有遼寧艦和山東艦兩艘航艦的建造經驗，尤其是山東艦的建造積累豐富的經驗，對第三艘航艦的建造有重要意義。

宋忠平稱，分析中國的航母建造規律，航母建造到下水一般需要三到四年，因此可以認為，第三艘航母建造也應該遵循這個周期。「但是第三艘航母的建造使用很多新技術，比如從衛星圖片上可以看出與前兩艘航母不同，這艘運用了電磁彈射技術，因此研發周期可能會更長一些，相信應該在2022年下半年可以下水。」

2018年11月，新華社官方微信號一篇文章提及，「國產航母業已試航，入役指日可待，新型航母也已經在船台上有序建造」，是中共官媒首次確認正在建造第三艘航艦。